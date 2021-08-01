مصرع سيدة وإصابة 20 في انقلاب سيارة بطريق «مطروح - الإسكندرية»

لقي، منذ قليل، مواطن مصرعه، وأصيب 20 آخرون، بينهم 5 أطفال، بإصابات متفرقة، وذلك إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند علامة الكيلو 35 بطريق «مطروح - الإسكندرية»، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لإجلاء المصابين، ونُقل جميع المصابين إلى مستشفى مطروح العام، وأُخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابي حادث طريق مطروح إسكندرية

ووصل إلى مستشفى مرسي مطروح العام، كل من سلمى حسن الفرماوي، 60 سنة، من المنوفية، جثة هامدة، وسلمى عبدالله زيد، سنة وتسع شهور، من المنوفية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، ورانيا سعيد عرفة، 26 سنة، من المنوفية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر باليد اليمن، وريم أحمد سعيد، 11 شهرًا، من المنوفية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وجنات عبدالحميد سليم، 64 سنة، من المنوفية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر باليد اليمنى، وحنان سعيد عرفة، 33 سنة، من المنوفية، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وأحمد سعيد علي، 38 سنة، من المنوفية، مصاب باشتباه ما بعد بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

كما استقبلت المستشفى إبراهيم جمال علي، 25 سنة، من المنوفية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود مصطفى محمود، 14 سنة، من المنوفية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح متهتك داخل الفم، ومحمود فتح الله، 27 سنة، من المنوفية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالفقرات العنقية، وانتصارعبدالله حسن، 8 سنوات، من المنوفية، مصابة باشتباه كسر بالفخذين واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد سعيد حجازي، 26 سنة، من المنوفية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد عبدالله جودة، 29 سنة، من المنوفية، مصاب باشتباه كسر باليد اليسرى، ومحمد عبدالله جودة، 29 سنة، من المنوفية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

وتضمنت قائمة المصابين أيضًا عفاف عبدالحميد سليم، 60 سنة، من المنوفية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وحسناء سعيد عرفة، 30 سنة، من المنوفية، مصابة باشتباه كسر باليد اليمنى، وتحية فتحي سلام، 7 سنوات، من المنوفية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وعبدالعظيم فتحي سلام، 3 سنوات، من المنوفية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وحسناء فتحي سلام، 4 شهور، من المنوفية مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وميرنا مصطفى يوسف، 15 سنة، من المنوفية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومحمود محمد محمود موسى، 72 سنة، من المنوفية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

مباحث مطروح تعاين موقع حادث طريق مطروح إسكندرية

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للكشف عن أسباب الحادث وملابسات وقوعه، والعرض على النيابة التي تولت التحقيق.