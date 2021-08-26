حكاية ولادة «عدوية» الغنوة التي كتبت شهادة نجاح «رشدي وبليغ والأبنودي»

«اسقيني يا شابة وناوليني حبّة مية.. اسم النبي حارسك اسمك ايه ردي عليّ.. عدوية» من أبرز الأغنيات الشعبية التي حققت شهرة كبيرة منذ انطلاقها في ستينيات القرن الماضي، وكتبت اسم صناعها الثلاثة في سِجل الغناء، وهم الفنان محمد رشدي، والشاعر عبدالرحمن الأبنودي، والملحن بليغ حمدي.

أغنية «عدوية» عن فتاة حقيقية تعمل خادمة في منزل الملحن عبدالعظيم عبدالحق

«رمشك خطفني من أصحابي وأنا واد صياد لفيت بلاد وبلاد.. أتاريكي ساكنة الناحية دي ياسلام ياولاد.. مين كان يقول البصة دي تصطاد صياد» كلمات أغنية «عدوية» التي كتبها الشاعر عبدالرحمن الأبنودي ونجاحها تسبب في ارتفاع أسهمه في الوسط الفني، وحسب تصريحاته الإذاعية: «إدتني علامة الجودة».

وتعود كلمات أغنية «عدوية» لفتاة ريفية تدعى «عدوية» تعمل خادمة في منزل الملحن عبدالعظيم عبدالحق، وحسب ما حكاه عبدالرحمن الأبنودي: «لقيت بنت سمراء وبضفاير ووجه ريفي تقدم لنا الشاي، قولتلها اسمك ايه، قالت عدوية بنفس الطريقة التي تغنى بها محمد رشدي»، مضيفا: «قولتلها هعملك غنوة، وكتبت الأغنية وسلمتّها للملحن عبدالعظيم عبدالحق، وبليغ حمدي زعل جدًا وقال هو عمل أغنية تحت السجر يا وهيبة خلاص بقى، قولتله مينفعش الأغنية طلعت من عنده».

عبدالرحمن الأبنودي حصل على 15 جنيه مقابل كلمات أغنية «عدوية»

ويسرد «الأبنودي» بقية تفاصيل ولادة «الغنوة» بقوله: «عم عبدالعظيم عبدالحق، لم يستطع تلحين كلمات أغنية عدوية، قال مش قادر، كل ما أشتغل على (عدوية ضحكتها نهار وشمس وأسرار) أشوف البنت اللي عندي قدامي خلاص مفيش خيال، أخدت الغنوة وسلمتها لبليغ حمدي الذي كان سعيدًا جدًا بها».

وتقاضي عبدالرحمن الأبنودي على كلمات أغنية «عدوية» مبلغ 15 جنيها: «بليغ حمدي طلب من محمد رشدي يدفعلي 15 جنيه، رشدي قعد يلطم ويقول خربتوا بيتي، لأن وقتها المبلغ ده كان كبير، أغنية تحت السجر ياوهيبة اللي لفّت الدنيا كلها قبضت منها 5 جنيه إلا 16 قرش، ماشوفناش فلوس وقتها».

وأشار عبدالرحمن الأبنودي، إلى أن الملحن بليغ حمدي كان يشعر بنجاح أغنية «عدوية» قبل تلحينها؛ إذ طلب من محمد رشدي أن يحصل منه على تنازل: «دي غنوة هتعملك من أول وجديد».

وفي مذكرات الفنان سمير صبري «حكايات العمر كله»، كشف عن تفاصيل أكثر عن أغنية «عدوية»، بقوله: «اسم عدوية كان بيرن في أذن الخال عبدالرحمن الأبنودي، بسبب البنت الخادمة في منزل عبدالعظيم عبدالحق الذي رفض تلحين الأغنية، وطلب من الأبنودي تغيير كلماتها لكنه رفض».

وبحسب المؤلف، قال عبدالعظيم عبدالحق للأبنودي: «بذمتك دي اللي شكلها زي ما أنت شايف كده ضحكتها نهار.. دي حد ممكن يحلف إنه ما يركب المراكب إلا وهي معاه، ده لو ركب المركب معاه تغرق، أنا مش هقدر ألحن الأغنية دي وعدوية رايحة جاية قدامي بوشها الكِشر، ده أنا مخليها في البيت بالعافية عشان مش لاقي غيرها».