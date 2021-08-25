ظهر «عاري الصدر».. حكاية انتقاد «عبدالوهاب» بسبب «المية تروي العطشان»

«المية تروي العطشان وتطفي نار الحيران.. يا جمالها والحوض مليان وأنا عايم على وش المية»، من أشهر الكلمات التي تغنى بها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب في أربعينيات القرن الماضي من خلال أحداث فيلم «رصاصة في القلب» عام 1944 للمخرج محمد كريم، وقصة الكاتب توفيق الحكيم.

توفيق الحكيم: الصحافة طلبت حذف الأغنية لظهور عبدالوهاب عاريًا في «البانيو»

الضجة التي صاحبت أغنية «المية تروي العطشان» التي كتب كلماتها الشاعر حسين السيد، ولحنها محمد عبدالوهاب، كانت بسبب طريقة غنائها بأحداث الفيلم حيث ظهر عبدالوهاب «عاري الصدر»، ويستحم داخل «بانيو»، الأمر الذي أدى لهجوم كبير من قبل بعض الصحفيين وقتها وطلبوا بحذف الأغنية من الفيلم، وذلك حسب تصريحات توفيق الحكيم للفنان سمير صبري في برنامج النادي الدولي.

وكشف الفنان سمير صبري، في مذكراته والتي تحمل عنوان «حكايات العمر كله»، تفاصيل ما قاله توفيق الحكيم «عبدالوهاب صوّر الأغنية في البانيو في مياه ساخنة، والصحافة هاجمتنا، وكان لي نصيب الأسد من الهجوم باعتباري كاتب القصة، واعتبروا تصوير عبدالوهاب وهو عاري الصدر في البانيو شيئًا غير أخلاقي».

وأكد توفيق الحكيم، حسب مذكرات سمير صبري، إنه بالرغم من المطالبات بحذف أغنية محمد عبدالوهاب، إلا أن هذه الضجة تسببت في زيادة الإقبال الجماهيري على فيلم «رصاصة في القلب».

فيلم رصاصة في القلب صُنف ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما

فيلم «رصاصة في القلب» عام 1944 بطولة محمد عبدالوهاب، راقية إبراهيم، سراج منير، قصة توفيق الحكيم، إخراج محمد كريم.

وقدم الفنان محمد عبدالوهاب خلال فيلم «رصاصة في القلب» أشهر الدويتوهات الغنائية، وهى حكيم عيون، مع راقية إبراهيم، ألحان محمد عبدالوهاب، وكلمات حسين السيد.

وحقق فيلم رصاصة في القلب، نجاحاً كبيراً في السينما، وتم اختياره في المركز 65 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم حسب استفتاء النقاد عام 1996 بمناسبة مرور 100 عام على عرض أول فيلم سينمائي بالإسكندرية عام 1869، وتم اختيار الأفلام بداية من عام 1927 وحتى 1996.