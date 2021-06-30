مجلس جامعة بنها يكرم عميدة «الحاسبات والذكاء الاصطناعي»

كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها الدكتورة هالة حلمي زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وذلك لانتهاء فترة عمادتها للكلية وتقديرًا لما بذلته من جهد وعطاء طوال فترة عمادتها للكلية علي مدار 6 سنوات متتالية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، الذي عقد برئاسة «الجيزاوي» وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسه المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وشرين شوقي أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس والأمناء المساعدين.

وقدم الجيزاوي وأعضاء مجلس الجامعة خلال الجلسة الشكر للدكتورة هالة زايد على ما قدمته للجامعة وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي خلال مسيرتها العلمية، مؤكدين أنها قادت مهمة إدارة الكلية بنجاح واقتدار خلال توليها عمادة الكلية

كما وجة القائم بأعمال رئيس الجامعة التهنئة للدكتور كرم عبد الغني القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة

فيما أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها قرارا بتكليف الدكتور كرم عبدالغنى عبدالرحمن وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى لشئون الدراسات العليا والبحوث بتسيير أعمال عمادة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجانب عمله.

من ناحية اخرى وجه الدكتور "الجيزاوى" الشكر للدكتورة هالة حلمي زايد عميد الكلية السابق على ما قدمته للكلية طوال فترة عماداتها للكلية والتي استمرت فترتين متتاليتين.

واشاد «الجيزاوى» خلال الجلسة بالإقبال على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالمراكز التي خصصتها الجامعة لهذا الغرض، موجها باستمرار التطعيم حتى يتمكن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين وكافة العاملين من الحصول على التطعيم حفاظا على سلامتهم.

واستعرض مجلس الجامعة ما ورد في جلسة المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة بشأن تعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تتيح تخرج الطالب عند استيفاء متطلبات الساعات المعتمدة.