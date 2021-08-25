مع ظهور نتيجة الثانوية العامة وبدء التنسيق الجامعي، يلجأ الكثيرون ممن لم يحققوا حلمهم بالحصول على مجموع معين يؤهلهم للكيات التي يرغبون بها إلى الالتحاق بالجامعات الخاصة، ومنها الجامعة الكندية، لذا يبحث الكثيرين عن مصروفات الجامعة الكندية بالتجمع الخامس 2021.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الكثيرين بالجامعة، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة مصروفات الجامعة الكندية بالتجمع الخامس 2021، وفق ما ذكرته اللجامعة الكندية عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مصروفات الجامعة الكندية بالتجمع الخامس 2021

كلية الهندسة

وتنقسم كلية الهندسية في الجامعة الكندية إلى تخصصات (هندسة الاتصالات والإلكترونيات، هندسة مدني، هندسة العمارة).

تصل مصاريف كلية الهندسة بالجامعة الكندية البرنامج المصري إلى 37,352 جنيه مصري + 1500 دولار كندي (سنويًا)، ويتم تحديد مصاريف التدريب مع الحسابات بحد أقصى 13 مادة في السنة.

عدد السنوات 5 سنوات.

كلية إدارة أعمال/ إدارة تكنولوجيا المعلومات:

البرنامج المصري: يصل إلى 34,478 جنيه مصري.

البرنامج المشترك: ما سبق + 1500 دولار كندي (سنويا)، كما تتحدد مصاريف التدريب مع الحسابات بحد أقصى 11 مادة في السنة.

عدد سنوات الدراسة بكلية إدارة الأعمال تصل إلى 4 سنوات.

كلية إعلام

البرنامج المصري: حوالي 30,070 جنيه مصري، بالإضافة إلى مصاريف التدريب التي يتمّ تحديدها مع الحسابات بحد اقصي 12 مادة في السنة.

عدد سنوات الدراسة بكلية إعلام بالجامعة الكندية تصل إلى 4 سنوات.

حاسب آلي

البرنامج المصري: 19,800 جنيه مصري، إضافة إلى مصاريف التدريب التي يتمّ تحديدها مع الحسابات بحد أقصى 36 ساعة في السنة.

عدد السنوات الدراسة بالجامعة بهذا التخصص تصل إلى 4 سنوات.