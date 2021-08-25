السيطرة على حريق نشب في أحد مطاعم وسط البلد بالقاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق محدود نشب في مدخنة مطعم بمنطقة وسط البلد، ولم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بنشوب حريق في مطعم بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء.

وبانتقال رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تبين نشوب حريق محدود في مدخنة بأحد المطاعم، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماد النيران.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات، وحُرر محضر بالواقعة.