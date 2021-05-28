السيطرة علي حريق بمحل «أحذية» في الإسماعيلية دون إصابات أو وفيات

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق هائل شب مساء أمس الخميس، في محل «أحذية» بمنطقة الشيخ زايد بالإسماعيلية.

وكان قد تلقى اللواء ياسر نشات مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العقيد أحمد الشناوي، مأمور قسم ثالث الإسماعيلية، يفيد نشوب حريق بسبب ماس كهربائي في أحد المحال التجارية بشارع التجاري.

ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد كامل مدير الإدارة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق تمكنت من السيطرة عليه ومنع امتداده.

وقال شهود عيان إن سيارات الإطفاء نجحت في السيطرة على الحريق على مدار 3 ساعات متواصلة من العمل بسبب قوة النيران واشتعالها بمحتويات المحل.

وأضاف شهود العيان أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، وأن العاملين نجحوا في الهرب من المحل حال اندلاع الحريق.

وبحسب المعاينة الأولية للمعمل الجنائي فإنه من المتوقع أن يكون ماس كهربائي هو السبب في الحريق، فيما يستكمل فريق البحث عمله على مدار الساعات المقبلة.

ويستمع فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم محمد سكر رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، لأقوال صاحب المحل لمعرفة هل هناك متسبب في الحادث من عدمه.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية قبل أيام، من السيطرة على حريق هائل شب في منزل بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد دون وفيات.

وأسفر الحريق عن تدمير المنزل بالكامل وإتلاف كل محتوياته، دون وجود إصابات أو وفيات في الحريق.