السيطرة علي حريق محدود نشب في مخلفات أعلى عقار بالطالبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق محدود نشب في مخلفات أعلى عقار بدائرة قسم شرطة الطالبية، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في عقار بمنطقة الطالبية، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في مخلفات أعلى العقار، وعلي الفور قامت القوات بفرض كردون أمني حول العقار خشية امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها، وإجراء عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، ولم يسفر الحريق عن أية خسائر في الأرواح، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.