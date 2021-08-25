الأب أنهى حياتهما.. تشييع أم بعد أيام من وفاة ابنتها ببني سويف

شيع أهالي قرية «منقريش»، التابعة لمركز بني سويف، اليوم الأربعاء، جثمان ربة منزل، لفظت أنفاسها الأخيرة داخل قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصص، متأثرة بإصابتها بحروق بالغة، إثر إقدام زوجها على سكب بنزين عليها وإشعال النيران بها وابنته «فاطمة»، التي توفيت قبل 4 أيام، بسبب خلافات زوجية، ورغبة الزوج في بيع الشقة، ورفض الأسرة ذلك.

مديرية أمن بني سويف تتلقى إخطاراً بوفاة الزوجة متأثرة بإصابتها بحروق

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى بني سويف التخصصي، بوفاة «أمال قرني سعيد»، 45 سنة، مقيمة بحي الجزيرة بمدينة بني سويف، متأثرة بإصابتها بحروق بالغة، وصلت إلى أكثر من 40% من الجسم.

تفاصيل الحادث

تعود الواقعة إلى صباح يوم السبت الماضي، حيث قام «أحمد محمد حسن»، 51 سنة، بدون عمل، بإشعال النار في زوجته واثنين من أبنائه، عقب سكب البنزين عليهم، بعد دخوله شقتهم بالعقار المواجه لمستشفى بني سويف الجامعي، مما تسبب في وفاة ابنته «فاطمة»، متاثرة بإصابتها بحروق تخطت نسبتها 70%، في نفس يوم الحادث، وإصابة زوجته، التي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصصي، اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى ابنة أخرى تدعى «أسماء»، ما زالت تخضع للعلاج داخل قسم الحروق بالمستشفى، وسط أنباء عن استقرار حالتها.

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بكاء وصريخ لسيدات قرية منقريش عقب وفاة الزوجة

شارك في الجنازة المئات من أهالي قرية «منقريش» والقرى المجاورة، وسط حالة من الحزن التي انتابت أهالي القرية وبكاء وصريخ السيدات.

تحريات الحادث: خلافات زوجية ورغبة الزوج في بيع الشقة وراء الحادث

وتبين من تحريات رجال المباحث الجنائية أن هناك خلافات زوجية بين الزوج وزوجته وأبنائه بسبب رغبته في بيع الشقة التي يقيمون بها، والحصول على أموالها لإنفاقها، ورفض الأسرة لذلك، ففاجأهم فجراً بسكب البنزين عليهم وإشعال النيران بهم، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطه، وتحرير المحضر اللازم بالحادث، وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.