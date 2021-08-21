أب يشعل النار في زوجته وابنتيه ببني سويف.. التفاصيل بالفيديو

عامان من الخلافات بين زوج لا يعمل، وزوجة تسعى لتوفير نفقات أسرتها، حيث إنها أنجبت 5 من الأبناء، خلال فترة زواج تخطت 23 سنة، تزوج منهم اثنان، بنت وولد، ازدادت الخلافات الزوجية يوماً تلو الآخر، حتى ترك الزوج شقة الزوجية لمدة تخطت عام كامل، تدخل خلالها أقارب الزوجين لحل الخلافات بينهما، حتى وصلت إلى طريق مسدود، إلى أن أقدم الزوج على الدخول إلى شقة الزوجية عنوة، صباح اليوم السبت، وسكب مواد ملتهبة على زوجته وابنتيه، مما تسبب في إصابتهم بحروق بأنحاء مختلفة من الجسم، أودت بحياة إحدى ابنتيه، التي جرى تشييع جثمانها مساء اليوم، وسط حالة من الصدمة خيمت على أهالي مدينة بني سويف.

لمشاهدة فيديو أهالي المنطقة حول الحادث: https://fb.watch/7x6O0p6JuP/

تفاصيل الحادث

البداية كانت قرابة الخامسة فجر اليوم السبت، حينما أقدم زوج لا يعمل، على اقتحام شقة الزوجية عنوة بالطابق الثاني، في عقار مواجه لمستشفى بني سويف الجامعي، ثم دخوله في مناقشة قصيرة مع زوجته وأبنائه، قائلاً: «أنتم مش عاوزين تبيعوا الشقة؟»، ثم أقدم على سكب مادة حارقة «بنزين» عليهم، وأشعل فيهم النار، لتسارع الأم بإلقاء نفسها من الطابق الثاني، عقب إشتعال النيران بها، كما اشتعلت النار في ابنتيها، بالإضافة إلى الزوج ذاته، الذي حاول تضليل العدالة والانتقال رفقة سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية نتيجة إصابته بحروق في يده، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه بمعرفة قوات الشرطة، وبعرضه على النيابة العامة، أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

إخطار بنشوب حريق وإصابة زوجين وابنتيهما

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بإبلاغ أهالي بوجود حريق داخل شقة بالطابق الثاني بعقار مواجه لمستشفى بني سويف الجامعي، فوجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة، وإبلاغ الجهات المعنية كالإسعاف للتواجد لنقل أي مصاب جراء الحريق، وتوجيه رجال المباحث لمكان الحريق، للوقوف على أسبابه وملابساته.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس 3 سيارات إطفاء، إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت، بمعاونة الأهالي، من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتداداها إلى المنازل المجاورة في المنطقة، وكذلك إجراء عملية التبريد لمنع اشتعال النيران مرة أخرى.

كما انتقلت 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحريق، حيث تبين إصابة زوجين وابنتيهما بحروق وكدمات، وجرى نقلهم لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم بمستشفى بني سويف التخصصي.

رجال المباحث يكشفون لغز الحريق

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة بني سويف إلى موقع البلاغ، للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، وجرى تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بسرعة تحريات المباحث عن ملابسات الحريق وأسبابه، وكذلك ندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

وفي مفاجأة كشفها رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، بإشراف اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، تبين أن الزوج وراء الواقعة، وأنه أقدم على إشعال النيران في أسرته داخل الشقة، من خلال سكب «بنزين» عليهم بسبب خلافات الزوجية، ورغبته في بيع الشقة، مما أسفر عن إصابته هو وزوجته وابنتيهما، قبل أن تتوفى إحدى ابنتيه متأثرة بإصابتها، وتدعى «فاطمة محمد أحمد حسن»، 18 سنة، وجرى تشييع جثمانها إلى مقابر الأسرة شرق النيل، مساء اليوم.

النيابة تأمر بحبس الأب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط الزوج ويُدعى «أحمد محمد حسن»، 50 سنة، مقيم مدينة بني سويف، لا يعمل، الذي اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وندب خبراء المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق والمادة الحارقة إلى استخدمت في الحريق، كذلك تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، وتشريح جثمان الفتاة لبيان سبب الوفاة.