والدها أشعل النار بها.. وفاة فتاة متأثرة بجروحها في بني سويف

توفيت، منذ قليل، شابة داخل مستشفى بني سويف التخصصي في محافظة بني سويف، متأثرة بإصابتها بحروق في أغلب جسمها، عقب إقدام والدها على إشعال النيران فيها بسكب بنزين عليها وشقيقتها ووالدتهما، بسبب الخلافات الزوجية، ورغبته في بيع الشقة ورفض الأسرة ذلك.

حريق في شقة سكنية

البداية كانت بتلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بإبلاغ أهالي بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الثاني بعقار مواجه لمستشفى بني سويف الجامعي، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء وإخماد الحريق، ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة.

نقل الأسرة لمستشفى تخصصي ببني سويف

نقلت سيارات الإسعاف المصابين في الحريق إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وهم الزوج وزوجته وابنتيهما، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم وخروج الأب من قسم الاستقبال عقب تلقيه الإسعافات، وحجز الأم وابنتيها داخل قسم الحروق بالمستشفى، حيث تبين وفاة الابنة الكبرى وتدعى "فاطمة أحمد محمد"، 19 سنة، متأثرة بإصابتها بحروق بمواد ملتهبة في أغلب أنحاء الجسم.

القبض على الأب

وتبين من التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء أسامة جامعة مدير مباحث مديرية بني سويف، إقدام الأب على إشعال النيران في الشقة من خلال سكب بنزين فيها، بسبب خلافات الزوجية، ما أسفر عن إصابته هو وزوجته وابنتيهما.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط الزوج عقب إجراء الإسعافات الأولية له داخل مستشفى بني سويف التخصصي، حيث تبين إصابته بحروق في اليد والوجه، وجرى تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كذلك ندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.