يدور في عدة أزمنة.. أحمد الفيشاوي يشارك في القاهرة السينمائي بـ«ريتسا»

يشارك فيلم «ريتسا» في فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ43 المقرر انعقادها في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر عام 2021، وذلك حسب ما أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، بطل الفيلم عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

فيلم «ريتسا» تدور أحداثه في إطار من التشويق والرومانسية

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه بموقع «إنستجرام» صورة له داخل الأستديو، معلقًا عليها بقوله: «من ستوديو الدوبلاج لفيلم ريتسا، والخبر السعيد إن الفيلم هيشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021»، وتواصل «الوطن» مع أحمد الفيشاوي، الذي قال إنه متحمس للفيلم للغاية، خاصةً أنه نوع جديد عليه ويدور في عدة أزمنة، لافتًا إلى أن دوره في الفيلم استوحاه من مؤلف العمل معتز فتيحة الذي يرتدي قبعة مثله في الفيلم.

وعن مشاركة فيلم الفيشاوي في مهرجان القاهرة، فقال أنه شيء يدعو للسعادة والفخر بأن الفيلم يشارك في مهرجان بحجم مهرجان القاهرة السينمائي، كما أكد أنه يشارك أيضا في فيلم «قمر 14»، ومن المقرر عرضه بمهرجان الجونة السينمائي في الدورة المقبلة المقرر إقامتها في شهر أكتوبر المقبل.

فيلم «ريتسا» بطولة محمود حميدة وعائشة بن أحمد

فيلم «ريتسا» تدور أحداثه في إطار رومانسي ويضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، عائشة بن أحمد، أمير المصري، مريم الخشت، كارولين عزمي، يوسف عثمان، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، سيناريو وحوار معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري.

تدور أحداث فيلم «ريتسا» والذي لم يحدد موعد عرضه في دور العرض السينمائي، في غطار أحداث مليئة بالإثارة والتشويق حول عودة قبطان مصري من الخارج بعد غياب عن مصر لمدة نصف قرن باحثًا عن الحب.