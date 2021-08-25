نسب القبول بالجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.. 80% لـ«فارما دي»

أعلنت الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا نسب القبول بالكليات الخاصة للعام الدراسي المقبل، لافته إلى بدء الدراسة ببرنامج بكالوريوس «فارما دي» اعتباراً من العام الأكاديمي 2021 /2022، حيث يقبل البرنامج الحاصلين على الثانوية العامة من شعبة علمي علوم، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية نسب القبول بالجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

- الحد الأدنى للقبول ببرنامج «فارما دي» 80%.

- الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة من 70%.

- الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة المعمارية 70%.

- الحد الأدنى للقبول بكلية علوم الحاسب من 65%.

- الحد الأدنى للقبول بكلية الأعمال الدولية 55%.

خفض مصروفات الدراسة بنسبة 25% للطلاب المصريين

وأضافت الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أنه تم تخفيض مصروفات الدراسة بنسبة 25% للطلاب المصريين، وذلك لحرصها على توفير عدد من الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالكليات المختلفة خلال العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى فتح باب التقديم أمام في مختلف التخصصات العلمية والهندسية المتاحة بالجامعة بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية.

اختبارات قدرات للالتحاق بالجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

وحددت الجامعة، في بيان لها، اختبارات القبول بالكليات بالجامعة بشرط اجتياز مجموعة من الاختبارات التي تقررها الجامعة، وشملت الآتي:

- اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.

- اجتياز اختبار التفكير المعرفي.

- اجتياز اختبار في مواد الرياضيات والفلسفة والفيزياء.

- يتم التواصل مع الطلاب الناجحين لإجراء المقابلة.

- إرسال نتيجة القبول عبر البريد الإلكتروني.

وأوضحت الجامعة أن العملية التعليمية بكلياتها تعتمد على البحث العلمي والابتكار المعتمد على التطبيق العلمي والعملي، ويوجد بها مجموعة من البرامج والتخصصات الأكاديمية التي تتماشي مع متطلبات سوق العمل. وتقع الجامعة في مدينة برج العرب بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا جامعة مصرية حكومية بالاشتراك مع الحكومة اليابانية، وتسعى لتعزير العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات العلمية، وفقًا لسياسة الدولة المصرية للنهوض بمستوي الخريجين لكي يتواكب مع رؤية الدولة 2030.