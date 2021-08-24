مصاريف الجامعة المصرية الروسية 2021 والرسوم الإضافية

وضعت نتيجة الثانوية العامة 2021، العديد من الطلاب وأولياء الأمور في حالة من القلق والخوف على مستقبل أبنائهم، متخوفين من ضياع فرصهم في الالتحاق بالجامعات الحكومية، ما جعلهم يفكرون في الجامعات الخاصة، وفي هذا السياق يبحث عديد من أولياء الأمور عن مصاريف الجامعة المصرية الروسية 2021 ، التي تم إنشاؤها وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية للنهوض بالعملية التعليمية وتأهيل الخريجين بالمهارات المتعددة لسوق العمل.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مصاريف الجامعة المصرية الروسية 2021 بكلياتها المختلفة

- مصاريف كلية طب الفم والأسنان 114 ألف جنيه+2180 جنيها رسوم صندوق رعاية المبتكرين.

- مصاريف كلية الصيدلة قسم «الإكلينيكية»، 89 ألف جنيه+ 1710 جنيهات رسوم صندوق رعاية المبتكرين.

- مصاريف كلية الصيدلة قسم «فارما»، 82 ألف جنيه+1568 جنيها رسوم صندوق رعاية المبتكرين.

- كلية الحاسبات والإدارة والتكنولوجيا المهنية 42 ألف جنيه+830 جنيها رسوم صندوق رعاية المبتكرين.

- مصاريف كلية الهندسة 60 ألف جنيه+ 1178 جنيه رسوم صندوق رعاية المبتكرين.

- مصاريف كلية الحاسبات (برنامجا علم البيانات والذكاء الاصطناعي)، 48 ألف جنيه +948 جنيه رسوم صندوق رعاية المبتكرين.

نظام دفع مصاريف الجامعة المصرية الروسية 2021

- حددت الجامعة نظام الدفع المصاريف علي فصلين دراسين.

- توفير خدمة نقل الطلاب بالأتوبيس الخاص بالجامعة برسوم إضافية.

- يحصل الطلاب المميزون علي خصم في المصاريف الدراسية أو في رسوم الأوتوبيس.

المستندات المطلوبة للالتحاق بالجامعة الروسية 2021

حددت الجامعة الروسية الأوراق الخاصة للالتحاق بالجامعة الروسية للعام الدراسي الجديد2021، وجاءت الشروط كالتالي:

- صورة إثبات الشخصية للطالب وولي الأمر.

- شهادة الثانوية العامة مختومة بشعار الجمهورية.

- إثبات قيد من الجامعة للطلاب دفعة 2020، الذين يريدون الالتحاق بالجامعة الروسية.

- بيان الدرجات للطلاب الثانوية 2020، مختوم من إدارة الكلية بشعار واضح.

- للطلاب غير المصريين إحضار صورة من تأشيرة الإقامة في مصر.

- خطاب موافقة من المحلق الثقافي الروسي للالتحاق بالجامعة الروسية بمصر.

وأكدت الجامعة أن مصاريف الجامعة المصرية الروسية 2021 لم يتم زيادتها عن المعدلات الطبيعية أو الحدود التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.