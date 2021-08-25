تعرَّف على مصروفات الجامعة المصرية اليابانية 2021.. «الهندسة» بـ80 ألفا

يواصل طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم البحث على المواقع الإلكترونية عن مصاريف الجامعات الخاصة 2021، ويتساءل الطلاب عن مصروفات الجامعة المصرية اليابانية 2021، التي تقع في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وهي جامعة بحثية تقوم بالتعليم وتطبيق المعايير اليابانية في الدراسة الجامعية.

مصروفات الجامعة المصرية اليابانية 2021

وترصد "الوطن" في السطور التالية مصروفات الجامعة المصرية اليابانية 2021

- مصاريف كلية الهندسة 80 ألف جنيه تدفع على فصلين دراسيين.

- مصاريف كلية إدارة الأعمال وإدارة النظم 62 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التجارة 62 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الدراسات الإنسانية 62 ألف جنيه.

مراكز البحوث المتاحة في الجامعة اليابانية

- وفّرت الجامعة العديد من مراكز البحوث التي تساعد الطلاب لمواكبة متطلبات سوق العمل المختلف في كل المجالات، وتنوعت البرامج وفق التخصصات المتاحة بالجامعة وهي كالتالي:

- توفير مركز بحوث النانو التكنولوجي.

- مركز البحث وإدارة الطاقة.

- مركز البحث في التعليم المستمر.

- مركز بحوث الميكاترونيات والصناعات الإلكترونية.

أوراق الالتحاق بـ الجامعة اليابانية

-أعلنت الجامعة عن شروط الالتحاق بالعام الدراسي الجديد وأوضحت الأوراق المطلوبة التي يجب على الطلاب إحضارها أثناء التقديم، كالتالي:

- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

- صورة من إثبات الهوية الشخصية.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة شخصية للطالب.

وكانت الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا قررت تخفيض المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل2021، وذلك ضمن خطة الجامعة لتوفير الفرص أمام كافة الطلاب للالتحاق بالجامعة والاستفادة من البرامج الدراسية المختلفة التي توفرها للطلاب وتؤهلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى توفير سكن جامعي للطلاب مقابل 20 ألف جنيه في السنة الدراسية، شاملة الوجبات والخدمات الأساسية التي يحتاجها الطلاب.