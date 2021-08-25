مصدر بـ«التموين»: 6.5 مليون طفل مسجلون على «السيستم» بانتظار الإضافة

كشف مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية أن قاعدة بيانات منظومة التموين المميكنة عليها 6.5 مليون طفل من مواليد 2006 حتى 2015 ينتظرون قرار إضافتهم ضمن منظومة دعم التموين.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن الـ 6.5 مليون طفل المسجلين على قاعدة البيانات لم يصدر قرار بإضافتهم حتى الآن، نظرا لعدم تخصيص ميزانية لإضافتهم منذ تسجيلهم على سيستم المنظومة المميكنة.

الإضافة تُنفذ بعد تخصيص ميزانية للدعم التمويني

وأكد المصدر المطلع أن هذا العدد من الأطفال سيتم إضافتهم بشكل سهل بمجرد تخصيص ميزانية إضافية للدعم التمويني، مؤكدًا أنهم مسجلون في قاعدة منفصلة على سيستم قواعد البيانات ضمن النظام المميكن، والذي يحكم منظومة التموين وصرف السلع.

وأضاف المصدر خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أنه عند تخصيص ميزانية إضافية للدعم التمويني لن يتطلب أمر إضافة هؤلاء المواليد من أسرهم إعادة إدخال بياناتهم مرة أخرى، وإنما سيتم إضافتهم بشكل إلكتروني.

وأجرت وزارة التموين والتجارة الداخلية صيانة لسيستم قواعد البيانات لمنظومة التموين من الساعة 9 مساء أمس الثلاثاء حتى الساعة الواحدة صباح اليوم الأربعاء، من أجل صيانته وعدم تعطله الأيام المقبلة.

صيانة سيستم التموين دون شكاوى من عمليات الصرف

وأكدت وزارة التموين أن الصيانة التي تمت ستزيد من سرعة ماكينات صرف الخبز وماكينات صرف السلع التموينية، فضلًا عن تحديث قواعد البيانات، مشددة على أن عمليات صرف الخبز والسلع التي تمت اليوم عقب الانتهاء من صيانة سيستم البيانات جرت في سهولة ويسر وبانتظام في جميع المخابز ومنافذ صرف سلع التموين على مستوى الجمهورية، ودون أي شكاوى من أي توقف في الصرف.