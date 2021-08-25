تورتة 5 أمتار وعلم الزمالك وبطيخة شيكابالا احتفالا بالدوري بالغردقة

احتفلت جماهير نادي الزمالك بحصد بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي بشواطئ مدينة الغردقة على طريقتهم الخاصة، بإعداد تورتة كبيرة تصل إلى 5 أمتار، عليها شعار وفانلة نادي الزمالك، وبطيخة كبيرة منحوت عليها وجه نجم الزمالك اللاعب شيكابالا، وذلك بمشاركة عدد من نزلاء الفنادق السياحية من المصريين، على أنغام أناشيد الزمالك والأغاني الشعبية، وتبادل التهاني بين العاملين بالقطاع السياحي، وعدد من مشجعي النادي الأهلي، في مشهد لافت وجذاب.

تورتة 5 أمتار بعلم وفانلة الزمالك وبطيخة شيكابالا احتفالا بالدوري

وقال عبد الرحيم الحونش، شيف عمومي بمجموعة فنادق سياحية كبرى بالغردقة، إن الفنادق دائما تحرص على مشاركة النزلاء في الاحتفال بأي مناسبة، وأن مجموعة فنادق سياحية حرصت على إعداد حفل ضخم على الشواطئ بمنطقة هاواى شمال مدينة الغردقة، للاحتفال بفوز نادي الزمالك ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأشار الحونش، في حديثه اليوم الأربعاء لـ«الوطن»، إلى أنه جرى إعداد تورتة كبيرة تحمل علم وتيشيرت نادي الزمالك، بصورة لاعبي الفريق طولها نحو 5 أمتار، وجرى صنعها من الأسبونش، وتغطيتها بالكريمة البيضاء، بالإضافة إلى نحت وجه اللاعب شيكابالا على بطيخة كبيرة، وسط مشاركة عدد من النزلاء والعاملين بالقطاع السياحي، وتشغيل الأغنيات والموسيقى الشعبية، وحرص الجميع على تبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية.

احتفالات الزمالك بالدوري على شواطئ الغردقة

وكشف سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الفنادق دائما تحرص على خلق جو ترفيهي، لافتا إلى أن الاحتفال بفوز الزمالك على شواطئ الغردقة يعمل على الجذب السياحي، مقدما التهنئة لنادي الزمالك وجماهيره، بالفوز ببطولة الدوري العام للموسم الحالي للمرة 13 في تاريخه.

ولفت جمعة إلى انتعاش حركة السياحة الداخلية على شواطئ الغردقة، وأعلن عدد من الفنادق أنها كاملة العدد، ولا يوجد أي حجوزات خلال فترة الصيف، وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 70%، وهي إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل، طبقا لقرار مجلس الوزراء، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.