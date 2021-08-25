شواطئ الغردقة تجذب السائحين بـ مهرجان للمشويات

نظمت مجموعة فنادق سياحية «مهرجان المشويات»، على شواطئ الغردقة كنوع من أنواع تنشيط السياحة، بمشاركة 15 شيفا، ولاقي إقبالا كبيرا من السائحين المصريين والأجانب، حيث تعد المشويات من الأطعمة المحببة لدى الكثيرين لما تحويه من بروتينات ويوصي دائما بها الأطباء وهي من الأطعمة الصحية خاصة لأصحاب أمراض القلب.

مهرجان المشويات على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة

يقول عبدالهادي السيد مسؤل بأحد الفنادق السياحية بالغردقة، إن الفنادق تحرص على تنظيم مهرجات متنوعة مثل مهرجانات الفواكه وذلك بصفة أسبوعية لخلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة الداخلية تزامنا مع إجازة الصيف وتوافد الآلاف من المواطنين على الفناق والمنتجعات السياحية بالغردقة.

لحوم الضأن والبلدي والفراخ والبط ولحم النعام

وأوضح «السيد»، لـ«الوطن»، أن مهرجان المشويات تم إعداده على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة لمراعاة الإجراءات الاحترازية باستخدام كميات كبيرة من لحوم الضأن والبلدي وأنواع مختلفة من الطيور مثل الفراخ والبط ولحم النعام بمشاركة 15 شيفا، مؤكدا أن المهرجان لاقى إقبالا كبيرا من السائحين الذين عبروا عن أعجابهم بمهرجان المشويات.

وأكد علي ناجي، شيف عمومي بأحد الفنادق السياحية المشاركة في المهرجان بمدينة الغردقة، أن المشويات وجبة صحية ودائما يوصي الأطباء بتناولها خاصة أصحاب أمراض القلب بالإضافة إلى أن الطعام المشوي من الأطعمة المحببة للكثيرين سواء الصغار أو الكبار، وله عدة فوائد من بينها بناء أنسجة الجسم لأن اللحوم مصدرا للبروتين والحديد والزنك، كما أن معظم المصابين بمرض السكري وأمراض القلب، يعتمدون على الطعام المشوي في النظام الغذائي.