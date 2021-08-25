علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير: «أصبت بكدمات وعدت إلى منزلي»

تعرض الفنان علاء زينهم لحادث سيارة مساء أمس، منعه من حضور العرض الخاص لفيلم «200 جنيه»، الذي أقيم أمس بسينما داندي مول، بحضور أبطال وصناع العمل، ونقل إثر الحادث إلى المستشفى.

تطورات الحالة الصحية لعلاء زينهم

وتواصل «الوطن» مع علاء زينهم، للاطمئنان على حالته الصحية، الذي قال، إن الإصابات التي تعرض لها إصابات سطحية، لم تؤثر عليه، وجميعها خدوش وكدمات بسيطة، وإنه يتواجد في منزله في الوقت الحالي، وبعد يومين سيعود لاستكمال نشاطاته الفنية المختلفة بين السينما والدراما والمسرح.

زواج ابنة علاء زينهم

وفي الأيام القليلة الماضية، انتشرت صورة على مواقع التواصل المختلفة لعلاء زينهم، بصحبة ابنته، مكتوب عليها «بنتي نجحت في الثانوية العامة محدش هيقولي مبروك»، وتواصل «الوطن» مع علاء زينهم، وقال إن الحساب مزيف وليس له أية علاقة به، وأن ابنته اتخرجت في الجامعة منذ 7 سنوات، وإنها تحضر في الوقت الحالي للزواج، الذي من المقرر أن يقام في شهر نوفمبر المقبل، بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما والدراما من أصدقاء علاء زينهم.

وكان علاء زينهم قد اعتذر مؤخرا عن عدم المشاركة في مسلسل «ملوخية بالترند» بطولة حمو بيكا، واعتذر عن المسلسل بسبب الخبرات القليلة لحمو بيكا، وباقي أبطال العمل في التمثيل.

أما عن الأعمال التي يحضر لها علاء زينهم في الوقت الحالي، فيعرض له في السينمات حاليا فيلم «200 جنيه»، ويشارك في الفيلم بقصة النجم أحمد السقا، كما يظهر كضيف شرف في فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» مع كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، كما يحضر لفيلم «اللغز» مع نورهان ومحمد نجاتي، ومن المقرر أن يدخل تصويره خلال الفترة المقبلة.