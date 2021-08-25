الإمارات تأسف لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب: حريصون على متانتها

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها تأسف لقطع العلاقات بين المغرب والجزائر، مشيرة إلى حرصها على متانة وقوة العلاقات العربية الإيجابية.

وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات أخوية متينة مع الجزائر والمغرب وتسعى إلى تنميتها، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

الجزائر أرجعت قطع العلاقات لـ«أعمال عدائية»

جاء ذلك بعد أن اتخذت الجزائر، أمس، قرارا بقطع العلاقات بينها وبين المغرب، وأرجعته لما وصفته بالأعمال العدائية للمملكة المغربية، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في مؤتمر صحفي اليوم.

وحاول وزير الخارجية الجزائري توضيح هذه «الأعمال العدائية» التي أدت لقطع العلاقة بين الجزائر والمغرب، قائلا: «ثبُت تاريخيا أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن الأعمال الدنية والعدائية ضد الجزائر»، ساردا هذه الأحداث منذ حرب 1963 إلى عملية التجسس الأخيرة باستخدام برنامج بيجاسوس الإسرائيلي.

وحمل وزير الخارجية الجزائري «قادة المملكة مسؤولية تعاقب الأزمات التي تزايدت خطورتها»، معتبرا أن «هذا التصرف المغربي يجرّ إلى الخلاف والمواجهة بدل التكامل في المنطقة» المغاربية.

والمغرب تعتبره «قرارا غير مُبرر»

في المقابل، ردت السلطات المغربية، مساء أمس على إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية معها واصفة ذلك بـ«القرار غير المبرر». وذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية، أن: المملكة المغربية أخذت علما بالقرار الأحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من هذا اليوم.. وإذ يعرب المغرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما بيد أنه متوقع، بالنظر الى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة، وكذا تأثيره على الشعب الجزائري، فإنه يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها.