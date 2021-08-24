أبو الغيط يعرب عن أسفه لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أسفه البالغ، حيال ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب، عقب إعلان الجزائر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، داعيا البلدين إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة في بيان، إن الجزائر والمغرب، بلدان رئيسيان في منظومة العمل العربي المشترك، وأن الأمل لا يزال معقودا على استعادة الحد الأدنى من العلاقات، بما يحافظ على استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة.