عاجل.. الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

أعلنت الجزائر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت الحكومة الجزائرية، ذكرت الأسبوع الماضي، أنها ستعيد النظر في علاقاتها مع جارتها المغرب، بعد اتهامها الرباط بشن أفعال عدائية، مؤكدة أنها ستكثف المراقبة الأمنية على حدودها الغربية.

وتلقي الجزائر باللوم على المغرب، في دعمه المزعوم لـ«الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل»، وهي حركة انفصالية في منطقة القبائل، تصنفها الجزائر على أنها «إرهابية»، واتهمت الحكومة الجزائرية الحركة وجماعة «رشاد» المعارضة، بإشعال الحرائق المدمرة في وقت سابق من هذا الشهر.