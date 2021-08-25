هيام فاروق: أسرة الشهيد لوقا وجدت ترحابا شديدا بصندوق دعم أسر الشهداء

قالت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كل أهالي شهداء ليبيا، انضموا لصندوق تكريم الشهداء، الذي أنشئ عام 2018، ماعدا أسرة الشهيد لوقا نجاتي، حتى تواصلت أسرته مع أعضاء المجلس، وطلبوا مقابله القائمين على الصندوق.

فاروق: شرحوا مخاوفهم لنا أثناء مقابلة اليوم

وأضافت «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن الأسرة تواصلت مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجرى مقابلتهم اليوم، وشرحوا مخاوفهم، لكنهم وجدوا كل الترحاب من القائمين على الصندوق.

فاروق: نقدم تعويضات مادية لأسر الشهداء دفعة واحدة وليست على أقساط

وأوضحت أن الصندوق يقدم تعويضات مادية لأسر الشهداء، كما أن التعويضات التي يجري صرفها لأهالي شهداء وضحايا مثل هذه العمليات الإرهابية، تمت دفعة واحدة، وليست على أقساط.

ولفتت إلى أن الصندوق، يوفر منحا دراسية لأبناء الشهداء في المدارس والمعاهد والجامعات، وتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية، مع تقديم كل الخدمات الطبية لهم، على الوجه الأمثل، «كمان بيقدروا يستخدموا أيا من مواصلات الدولة بخصم 50%، والدخول المجاني للمسارح والحدائق والمتنزهات، وتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية، وإطلاق أسمائهم على الشوارع والميادين والمدارس تخليدا لذكراهم».

وأكدت أن الصندوق يعمل حاليا على إعداد بطاقة لتكريم أسر الشهداء، حتى يحصلوا على كل المستحقات، «هيكون معاهم كارت يسهل حصولهم على المتطلبات الحياتية، وهيروحوا لأي حاجة حكومية، وهيتم تسهيل وتبسيط الإجراءات عليهم».