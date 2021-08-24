ماتوا في ليبيا.. تشييع جنازة 3 من «شهداء لقمة العيش» بالدقهلية (فيديو)

اكتست قرية «البقلية» التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالسواد حزنا علي فقدان 3 من شبابها في ليبيا «شهداء لقمة العيش»، الذين وصلت جثامينهم اليوم، في سيارتي إسعاف بعد 6 أيام من وفاتهم حيث تم العثور علي جثثهم ونقلهم إلي المستشفى وأمرت النيابة في ليبيا بتشريح الجثث لمعرفة أسباب الوفاة.

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استقبال جثامين شهداء لقمة العيش من ليبيا

واستقبل الأهالي جثث «عبده مصطفي رضوان، مسعد مسعد أبو زيد، 23 سنة، أحمد أبراهيم العوضي، 27 سنة»، عمال، وسط حالة من الحزن الشديد على أهالي القرية الذين انتظروا وصول الجثامين بالساعات علي طريق «المنصورة – الزقازيق».

هتافات لدى وصول الجثامين

وبمجرد وصول الجثامين علت الأصوات بالتكبير وترديد هتاف «لا إله إلا الله، والشهيد حبيب الله»، وسقطت بعض النساء مغشي عليهن، من الصدمة، وتجمعت النساء حولهن لإفاقتهن.

وأدي أهالي القرية صلاة الجنازة علي «شهداء لقمة العيش» وانطلقوا بعدها إلى مثواهم الأخير، وسط دعوات أهالي القرية لهم بالرحمة والدعاء لذويهم بالصبر.

وطالب أهالي القرية بوقوف الدولة إلى جانب أسر ضحايا الحادث وذلك لأن كل شاب من الشباب سافر ليبحث عن لقمة عيش حلال إلا أنهم عادوا في توابيت وانقطع دخل بعض الأسر بسبب هذا الحادث الأليم.