رئيس التحرير

محمود مسلم

ماتوا في ليبيا.. تشييع جنازة 3 من «شهداء لقمة العيش» بالدقهلية (فيديو)

كتب:

صالح رمضان
12:50 م | الثلاثاء 24 أغسطس 2021
جنازة شهداء لقمة العيش في الدقهلية

جنازة شهداء لقمة العيش في الدقهلية

اكتست قرية «البقلية» التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالسواد حزنا علي فقدان 3 من شبابها في ليبيا «شهداء لقمة العيش»، الذين وصلت جثامينهم اليوم، في سيارتي إسعاف بعد 6 أيام من وفاتهم حيث تم العثور علي جثثهم ونقلهم إلي المستشفى وأمرت النيابة في ليبيا بتشريح الجثث لمعرفة أسباب الوفاة.

رابط البث المباشر

استقبال جثامين شهداء لقمة العيش من ليبيا

واستقبل الأهالي جثث «عبده مصطفي رضوان، مسعد مسعد أبو زيد، 23 سنة، أحمد أبراهيم العوضي، 27 سنة»، عمال، وسط حالة من الحزن الشديد على أهالي القرية الذين انتظروا وصول الجثامين بالساعات علي طريق «المنصورة – الزقازيق».

هتافات لدى وصول الجثامين 

وبمجرد وصول الجثامين علت الأصوات بالتكبير وترديد هتاف «لا إله إلا الله، والشهيد حبيب الله»، وسقطت بعض النساء مغشي عليهن، من الصدمة، وتجمعت النساء حولهن لإفاقتهن.

وأدي أهالي القرية صلاة الجنازة علي «شهداء لقمة العيش» وانطلقوا بعدها إلى مثواهم الأخير، وسط دعوات أهالي القرية لهم بالرحمة والدعاء لذويهم بالصبر.

وطالب أهالي القرية بوقوف الدولة إلى جانب أسر ضحايا الحادث وذلك لأن كل شاب من الشباب سافر ليبحث عن لقمة عيش حلال إلا أنهم عادوا في توابيت وانقطع دخل بعض الأسر بسبب هذا الحادث الأليم.

 

اقرأ المزيد:

شهداء لقمة العيش في الغربة.. قنا تفقد أحد أبنائها في حادث بالكويت

شهداء لقمة العيش.. دير مواس تودع 8 عمال لقوا مصرعهم في حادث المنيا

شهداء لقمة العيش بسبب الـ"توك توك".. مقتل 9 أشخاص بينهم طفلان في 2020

شهداء لقمة العيش.. مصرع 4 شبان في تصادم مروع بالمنوفية

صور.. أبناء "بنا أبو صير" شهداء لقمة العيش في انفجار بيروت