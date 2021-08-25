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محمود مسلم

«العناني» يبحث مع وزير خارجية سيراليون دعم التعاون الأثري والسياحي

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الوطن
10:47 م | الأربعاء 25 أغسطس 2021
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

استقبل، مساء اليوم الأربعاء، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتور ديفيد فرنسيس وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة والآثار.

جاء هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير خارجية سيراليون والوفد المرافق له للقاهرة، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

نقل الخبرات المصرية في مجال السياحة والآثار إلى سيراليون

وخلال اللقاء، أعرب «فرنسيس» عن سعادته بزيارة مصر، والتي جاءت في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين علي كافة الأصعدة، مشيرًا إلى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال السياحة وعلم الآثار والمتاحف ورفع الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين، وذلك لما حققته مصر من إنجاز هام في هذه المجالات.

ومن جانبه، أكد وزير السياحة والآثار، خلال اللقاء، المكانة التي تحظى بها دول إفريقيا بالنسبة لمصر، آملاً أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون في مجال العمل السياحي والأثري بين مصر وسيراليون، ولفت إلى الاستعداد التام للتعاون ودعم العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

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