وزير السياحة يشهد إطلاق مشروع ميكنة خدمات المنشآت الفندقية والمحال

شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم، إطلاق تنفيذ مشروع ميكنة خدمات الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، وذلك في اجتماع موسع ترأسه، بحضور غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والدكتور خالد شريف مستشار الوزير للتحول الرقمي، وعدد من قيادات وزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي وممثلي تحالف الشركات المنفذة لهذا المشروع.

العناني يهنئ فريق عمل وزارتي السياحة والاتصالات على إطلاق المشروع

واستهل الوزير الاجتماع، بتهنئة فريق العمل من الوزارتين على إطلاق تنفيذ هذا المشروع الهام، موجها لهم الشكر على ما بذلوه من جهد، مثمنا الدعم والتعاون المثمر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ هذا المشروع، الذي يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الرقمية لوزارة السياحة والآثار، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين.

الانتهاء من المشروع بشكل كامل في مدة تتراوح بين 9 إلى 10 أشهر

وأكد عبد الفتاح العاصي، أن هذا المشروع يتيح آليات مستحدثة، لتمكين مفتشي الوزارة من أداء مهامهم، بما يساهم في ضمان جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح الدكتور خالد شريف، أن هذا المشروع يهدف إلى ميكنة أكثر من 120 خدمة، تقدمها الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وإتاحتها للمتعاملين مع الوزارة، من خلال الموقع الإلكتروني لها، مضيفا أن الإطار الزمني لهذا المشروع، يتضمن إطلاق الخدمات تباعا، حتى يجري الانتهاء منها بشكل كامل في مدة تتراوح بين 9 إلى 10 أشهر.