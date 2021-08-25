وزير السياحة خلال لقاء مع السفير الألماني: المقصد المصري آمن ومتميز

رحب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بسفير دولة ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان، الذي تولى حديثاً مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة، خلال استقباله اليوم، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل السياحي والأثري.

وأكد وزير السياحة والآثار، عمق العلاقات المصرية الألمانية وتميزها في كافة المجالات وخاصة في مجال العمل السياحي والأثري، مشيرا إلى أن السوق الألمانية من أهم الأسواق الرئيسية للسياحة إلى مصر.

وزير السياحة يستعرض إجراءات مواجهة تداعيات كورونا

واستعرض الوزير خلال اللقاء الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في يوليو 2020 لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، التي يجري تطبيقها بدقة وصرامة مما أدى إلى ثقة السائحين في المقصد السياحي المصري وأنه مقصد آمن ومتميز طوال العام.

وأشار السفير الألماني إلى علاقات التعاون المثمرة والفعالة بين البلدين في العديد من المجالات واهتمام بلادة بتعزيز هذا التعاون الدائم، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة حركة السياحة الوافدة إلي مصر لمعدلاتها قبل جائحة كورونا.

ألمانيا تمول أعمال تأسيس المتحف الآتوني بمحافظة المنيا

وتناقش الوزير والسفير حول عدد من الموضوعات الأثرية المهمة وعلى رأسها مشروع المتحف الآتوني بمحافظة المنيا، الذي يعد أحد أوجه التعاون المثمرة بين البلدين وتولي دولة ألمانيا به اهتماما كبيرا، حيث وقعت مصر وألمانيا في وقت سابق، اتفاقية تعاون يقوم بموجبها الجانب الألماني بتمويل استكمال أعمال تأسيس المتحف الآتوني بمحافظة المنيا بـ2 مليون يورو كمرحلة أولى، والتي أقرها البرلمان الألماني «بوندستاج» من إجمالي تمويل يمكن أن يصل إلى 10 ملايين يورو.