أشلاء ودماء.. القصة الكاملة لدهس سائق حفار لسيدة وابنتها بالبدرشين

أسفل عجلات حفار بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، كتبت نهاية حياة سيدة وابنتها، وذلك عقب تعرضهما للدهس حتى تساوى جسديهما بالأرض، في مشهد مأساوي خلع قلوب الأهالي، الذين تواجدوا في مكان الواقعة.

دقائق السمر تحولت إلى حادث دهس

بعد نحو ساعة من رفع آذان الظهر، وفي الوقت الذي كانت السيدة المجني عليها وابنتها تسيران بخطى هادئة، تتبادلان الحديث والضحكات الخفيفة، إذا بحفار ضخم، يقتحم عليهم وقتهم السعيد، ويصطدم بهم ليودي بحياتهم على الفور، وسط بركة من الدماء، التي تناثرت في المكان بينما انطلقت صرخات المارّة مدوية في محل الواقعة.

دماء وأجساد تساوت بالأسفلت

دقائق قليلة مرّت على الحادث الدموي، حتى جرى إخطار مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة، بمصرع ربة منزل وابنتها، بعد تعرضهما للدهس من حفّار في المنطقة، لتنتقل على الفور، قوة من فريق البحث والتحري إلى مكان الواقعة، وكشفت تحريات رجال المباحث، أنّ الحفار المتسبب في حادث دهس السيدة وابنتها أثناء سيرهما في الشارع، خاص بإحدى الشركات، ما أسفر عن مصرعهما في الحال.

ضبط السائق وإخطار النيابة العامة

وبتكثيف جهود رجال المباحث، جرى ضبط السائق المتهم الذي كان يقود الحفار، وارتكب الحادث، واعترف بتفاصيل الواقعة، وتم تحرير محضر، وجرى إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

حادث مروع لأسرة حوّل المصيف إلى جنازة وسرادق عزاء

وفي سياق آخر، تعرّضت أسرة كاملة من محافظة الجيزة يوم الاثنين الماضي، لحادث طريق مروع، لتلقى سيدة مصرعها بينما أصيب 9 آخرين، وذلك إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة على طريق محور الضبعة، بعد الريف المصري، وهم في طريقهم لقضاء إجازة المصيف في مرسى مطروح، وكانت الإصابات التي تعرّض لها أفراد الأسرة الذين جرى نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي، تنوعت بين كونها بالغة الخطورة ومتوسطة.