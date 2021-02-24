أول صور من مكان حادث دهس قطار لـ3 شبان بالإسماعيلية

كشفت مصادر وشهود عيان من أهالى مركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، عن أن الشبان الثلاثة الذين لقوا مصرعهم تحت عجلات القطار، بعد ظهر اليوم الأربعاء، ليسوا من أبناء المنطقة، في الوقت الذي تواصل الأجهزة المعنية جهودها لكشف هوية الضحايا.

وبينما أكد عدد من الأهالي لـ«الوطن» أن الشبان أغراب عن المنطقة، رجح آخرون أن يكونوا من سكان مدينة «المستقبل»، التي تبعد بضع مئات من الأمتار عن موقع الحادث، الذي وقع في منطقة بين قرية «الواصفية» ومدينة المستقبل، بدائرة مركز أبوصوير.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، اللواء ياسر نشأت، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو صوير، العقيد وليد المصري، يفيد بمصرع 3 أشخاص تحت عجلات قطار «الزقازيق - الإسماعيلية»، وعلى الفور، انتقل ضباط البحث الجنائي بوحدة مباحث أبو صوير، برئاسة المقدم أحمد جمال، إلى مكان الحادث لفحص الواقعة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، فيما أشار عدد من الشهود إلى أن أشلاء جثث الضحايا تناثرت على طول الخط الحديدي في منطقة الحادث، ويجري جمعها للتعرف على أصحابها، وأفاد الشهود بأن الشبان الثلاثة، تتراوح أعمارهم بين 15 و20 سنة.