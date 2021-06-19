الطبيبة ضحية حادث دهس الشرقية: كان متعمدا وأرفض التصالح

قالت الدكتورة شيماء محمد سليم طبيبة بمستشفى القنايات المركزي بمحافظة الشرقية، ضحية حادث دهس الشرقية، بعدما لمست مرآة سيارة، أن ما فعله قائد السيارة كان متعمدا، مؤكدة أنها ترفض التصالح والتنازل عن المحضر.

حادث دهس الشرقية.. الضحية تروي القصة

وأضافت الطبيبة في تصريح لـ«الوطن»، أنها كانت تسير في شارع عام بمدينة الزقازيق، ولمست مرآة سيارة موظف بالخطأ، واعتذرت له في حينها، وكان رده أنه لم يحدث مشكلة ثم تركته وانصرفت، وبعد سيرها بمسافة، فوجئت بقائد السيارة يقودها بسرعة عالية ويصدمها، وعُرفت قصتها بحادث دهس الشرقية، وانتشرت على نطاق واسع.

وأشارت إلى أنها انتبهت لصوت السيارة وهي قادمة ناحيتها بشكل سريع، وحاولت تجنبها إلا أن السيارة اصطدمت بها ما أدى لإصابتها بكسور في القدمين.

صاحبة حادث دهس الشرقية تحرر محضر بالشرطة

ولفت ضحية حادث دهس الشرقية، إلى أنها حررت محضرا بالواقعة ثم حصلت على مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة الموجودة في موقع الحادث.

وأوضحت أن بعض أقارب الموظف الذي قام بدهسها عرضوا عليها الصلح والتنازل عن المحضر وأحدهم عرض عليها مبلغ مالي مقابل التنازل لكنها رفضت.

صاحب حادث دهس الشرقية يحاول الهروب من الجريمة

كما أكدت الطبيبة ضحية حادث دهس الشرقية، على أنها تصر على أخذ حقها بالقانون وحتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال ضد أٌناس آخرين وأن لا يقدم أي شخص على قيادة سيارته بتهور وبشكل يضر الآخرين. مشيرة إلى أن تبرير المتهم بأنه كان مصابا بغيبوبة سكر للهروب من جريمته أمر غير منطقي لأنه إذا كان مصابا بغيبوبة سكر لم يكن يتسطيع قيادة السيارة.

حادث دهس الشرقية.. تحقيقات النيابة

وكانت نيابة ثانِ الزقازيق بمحافظة الشرقية، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، قررت حبس الموظف المتهم بدهس الطبيبة ضحية حادث دهس الشرقية، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان الزقازيق، من «ش.م.م.س» 32 عامًا، طبيبة بمستشفى القنايات المركزي، باتهام «م.غ» موظف، ومقيم بقرية تابعة لمركز الزقازيق، بمحاولة دهسها بسيارته بسبب ملامستها مرآة سيارته دون قصد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9305 جنح قسم شرطة ثان الزقازيق.

وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بضبط واحضار المتهم بحادث دهس الشرقية، والقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وتم إحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

حادث دهس الشرقية.. انتشار الواقعة على فيس بوك

كان مصدر أمني، قد نفى صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمنا شروع شخص في قتل طبيبة لملامستها مرآة سيارته دون قصد بمحافظة الشرقية، في واقعة عُرفت بحادث دهس الشرقية.

وأكد أن ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة جملة وتفصيلا، وأن حقيقة واقعة حادث دهس الشرقية، تتمثل بقيام الطبيبة «المشار إليها بمقطع الفيديو» في وقت سابق بتحرير محضر يتضمن اتهامها لقائد السيارة «مرتكب الواقعة» باصطدامه بها حال سيرها بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، وإحداث إصابتها بكسور وكدمات متفرقة لملامستها مرآة سيارته دون قصد.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة معللاً ذلك لتعرضه لغيبوبة سكر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.