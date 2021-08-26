فايزر تسعى للحصول على موافقة الولايات المتحدة على جرعة معززة من لقاحها

قالت شركتا فايزر الأمريكية، وبيونتيك الألمانية، إنهما بدأتا في تقديم طلب لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من أجل الموافقة الكاملة على تقديم جرعة معززة من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية، أنه من المحتمل أن تمهد هذه الخطوة الطريق لجرعة ثالثة يمكن تقديمها للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ولفت مسؤولون أمريكيون إلى أن اللقاحات المعززة ستكون متاحة على نطاق واسع للأمريكيين، اعتبارًا من 20 سبتمبر المقبل، وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي، إنها ابتداء من التاريخ السابق ستوفر جرعات معززة للأشخاص الذين أكملوا نظام الجرعتين من لقاح فايزر أو موديرنا منذ 8 أشهر على الأقل، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه من المرجح أن ينقص هذا الإطار الزمني إلى 6 أشهر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، منح المنظمون الأمريكيون الموافقة الكاملة على لقاح فايزر المكون من جرعتين، بناءً على البيانات المحدثة من التجارب السريرية للشركات ومراجعة التصنيع.

يذكر أن الجرعة الثالثة من لقاح فايزر بيونتيك غير مصرح بها حاليًا للاستخدام على نطاق واسع في الولايات المتحدة، ومع ذلك يمكن بموجب إذن الاستخدام الطارئ المعدل، السماح بإعطاء جرعة ثالثة للأفراد الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عامًا، والذين يعانون من نقص المناعة.

وأشارت صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية، إلى إن شركتي فايزر وبيونتيك أعلنتا أن بيانات المرحلة الثالثة التجريبية تظهر أن جرعة ثالثة من لقاحهما، والتي أسموها «كوميرناتي» أنتجت أكثر من 3 أضعاف الأجسام المضادة المحايدة ضد فيروس كورونا، مقارنة بالجرعة الثانية.

من جهة أخرى، أبلغت شركتا فايزر وجونسون آند جونسون عن استجابة محسنة لمكافحة الأمراض من اللقاحات المعززة، وهو تطور مشجع، بحسب الصحيفة الأمريكية، في ضوء تضاؤل فعالية اللقاحات بمرور الوقت؛ إذ تسبب المتغير دلتا في حدوث موجة رابعة من العدوى بالولايات المتحدة.