حوت يمشي على الأرض.. قصة اكتشاف أغرب حيوان بمركز حفريات جامعة المنصورة

«أغرب حيوان علي سطح الأرض، حوت يمشي علي الأرض، ويسبح في المياه، ويتنفس، والأغرب أنه مفترس» هذا ما اكتشفه فريق بحثي مصري في واحة الفيوم في مصر، وتمكنوا من تسجيله اليوم في «موسوعة علم الحيوان» لأول مرة في التاريخ العلمي، وكما سيق وأطلقوا اسم منصورة علي ديناصور «منصورة صورس» فقد أطلقول علي الحوت اسم «فيومسيتس» علي شرف اسم واحة الفيوم.

«سلام»:«فيومسيتس أهم اكتشافات العام»

قال البروفيسور هشام سلام، أستاذ الحفريات بالجامعة الأمريكية ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية وقائد الفريق المصري، إن الحوت المصري الجديد تم تسميته «فيومسيتس» عمره 43 مليون سنة، وهو أهم اكتشافات هذا العام، وتم تسجيله في «موسوعة علم الحيوان» باسم الفريق المصري، وهو نوع جديد من الحيوانات لم يكتشف من قبل.

وأضاف سلام لـ«الوطن»، أن حوت «فيومسيتس» هو حوت قاتل ومتوحش ويشمل مرحلة تطورية في الحيوان، وله قدرة على السباحة والمشي علي الأرض، وأشار إلي أنه لأول مرة فريق عربي مصري يسجل حوت باسمه في موسوعة الحيوان، وهذا يعد نقلة كبيرة لبناء الأجيال الجديدة حيث نسعى دائما إلي بناء فريق بحثي مصري في علم الحفريات، وخلال وقت وجيز استطاع أن يكتشف كثير من العلوم ويقدمها للعالم وينشر هذه الأبحاث في الدوريات العالمية.

قصة اكتشاف الحوت المصري

وعن قصة حوت «فيومسيتس» أكد سلام، أنها بدأت عام 2008 عندما تمكن فريق علمي متخصص في الحفريات من وزارة البيئة من استخراج حفريات هذا الحوت بقيادة الدكتور محمد سامح، وبعدها بدأنا في دراسة الحفريات بواسطة فريق مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية بموجب بروتوكول التعاون بين المؤسستين، وتوصل البحث إلى أن الحوت المصري الجديد يبلغ طوله نحو 3 أمتار، ويزن نحو 600 كيلو جرام، كما أنه تميز بقدرات شم وسمع قوية بما يشبه الثدييات التي تعيش على الأرض.