سناء السيد: فخورة بالعمل في الحفريات بالرغم من وجود معوقات للإناث

قالت الدكتورة سناء السيد نائب مدير مركز الحفريات بكلية العلوم جامعة المنصورة، إنها فخورة أن تكون من ضمن الناس الذين يعملون على مستوى العالم في مجال الحفريات الفقارية ويتم اختيارها كممثل للعلماء الإناث الذين يعملون في هذا المجال منذ بداية الألفينات وحتى اليوم.

وأضافت السيد، خلال مداخلة هاتفية مع لبني عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، ان حيثيات اختيارها كان عن طريق أن محرري الكتاب كانوا يجمعون عن مقالات وأخبار عن العلماء الإناث النشيطات في مجالات الحفريات على الساحة الدولية وحضور المؤتمرات وأثناء تمثيلي لمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية في أحد المؤتمرات تقابلت مع إحدى المحررات وعرضت على فكرة الكتاب ووافقت ورحبت بذلك لأني رأيت في ذلك فخر لجامعة المنصورة".

وتابعت، أنها عرضت على واختارت صورة لشخصيتي المعروضة على غلاف الكتاب أثناء تنقيبي عن الحفريات في صحراء الفيوم ووضعها مع مجموعة من العلماء العظام الذين سبقوني في المجال وهو ما يجعلني فخورة بذلك جدا.

واستكملت، أنه بالنسبة للموضوع والمجتمع في الشرق الأوسط يكون هناك معوقات ثقافية بالنسبة لأن البنت تخرج وتخيم في الصحراء وتقضي وقت مع مجموعة غريبة عنها وتبعد عن للمنزل بالايام وبل بالشهور وهي ليست ثقافة متداولة أو معروفة وهذا جزء من الصعوبات التي قابلتني.