قرارات وزارية باعتبار 3 مشروعات خدمية ضمن أعمال المنفعة العامة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 1868 لسنة 2021، باعتبار مشروع إنشاء الوصلة الحديدية بین قریتي بطرة وبسنديلة بمحافظة الدقهلية للربط بين خطي سكة حديد «المنصورة / دمياط»، و«شربين / قلين» من أعمال المنفعة العامة.

كما نص القرار رقم 1869 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء كوبري البلينا العلوي على السكة الحديد بمحافظة سوهاج من أعمال المنفعة العامة.

والقرار رقم 1870 لسنة 2021 الذي نص على اعتبار مشروع تنفيذ الطريق البطيء الملاصق لمحور «روکسي / رمسيس» خلف الأمانة العامة لوزارة الدفاع «مسار خط مترو مصر الجديدة سابقا» من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية للاطلاع عليها اضغط هنــــــا.