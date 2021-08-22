الصحة: مجلس الوزراء أوصى بتلقيح موظفي الحكومة بلقاح كورونا
كتب:
نرمين عفيفي
12:20 م | الأحد 22 أغسطس 2021
وزيرة الصحة
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إنّ هناك توقعات بارتفاع إصابات كورونا بشكل كبير في النصف الثاني من سبتمبر المقبل في مصر والعالم، لذلك تهدف الدولة إلى تلقيح أكبر عدد من المواطنين بلقاح كورونا.
وأضافت وزير الصحة، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا مع نظيرها الجيبوتي، لإعلان تعزيز سبل التعاون الصحي بين البلدين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مجلس الوزراء أوصى بألا يكون هناك أي عامل في القطاع الصحي أو القطاع الحكومي لم يحصل على اللقاح، متابعة أنّ اللقاح المصري سيكون موجودًا في الأسواق اليوم أو غدًا على أقصى تقدير، حيث يتم إنتاج 15 لـ18 مليون جرعة شهريًا، فضلاً عن لقاحات جونسون وأسترازينيكا.
وتابعت زايد أنّ الشهر المقبل يشهد استقبال 5.2 مليون جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا، وعلى جميع العاملين في القطاع الحكومي الحصول على اللقاح في الفترة بين أغسطس وسبتمبر.