الصحة: مجلس الوزراء أوصى بتلقيح موظفي الحكومة بلقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إنّ هناك توقعات بارتفاع إصابات كورونا بشكل كبير في النصف الثاني من سبتمبر المقبل في مصر والعالم، لذلك تهدف الدولة إلى تلقيح أكبر عدد من المواطنين بلقاح كورونا.

وأضافت وزير الصحة، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا مع نظيرها الجيبوتي، لإعلان تعزيز سبل التعاون الصحي بين البلدين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مجلس الوزراء أوصى بألا يكون هناك أي عامل في القطاع الصحي أو القطاع الحكومي لم يحصل على اللقاح، متابعة أنّ اللقاح المصري سيكون موجودًا في الأسواق اليوم أو غدًا على أقصى تقدير، حيث يتم إنتاج 15 لـ18 مليون جرعة شهريًا، فضلاً عن لقاحات جونسون وأسترازينيكا.

وتابعت زايد أنّ الشهر المقبل يشهد استقبال 5.2 مليون جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا، وعلى جميع العاملين في القطاع الحكومي الحصول على اللقاح في الفترة بين أغسطس وسبتمبر.