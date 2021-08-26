الري: نتصدى بكل حزم للمخالفين وهدفنا الوصول إلى «نيل بلا تعديات»

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، خلال اجتماعاً عقده اليوم الخميس، مع المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية النيل، لاستعراض موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، ضرورة مواصلة حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

نسعى لتحقيق «نيل بلا تعديات»

وقال عبد العاطى، إن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل، وبما يؤدى لتقليص أعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى «نيل بلا تعديات»، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزاله أي تعدي أياً كان حجمه أو مرتكبة، مشيراً إلى أن أجهزة الوزارة قامت خلال الفترة من إبريل 2020 وحتى الآن بإحالة ما يزيد عن 7600 قرار إلى النيابات العسكرية وهو الأمر الذى أدى لحدوث ردع واضح لكل من تسول له نفسه التعدي على المجارى المائية.

إزالة 63688 حاله تعدى علي جوانب مجرى النيل

وأضاف الوزير، أنه تم إطلاق الحملة القومية لحمايه نهر النيل بتاريخ 5/1/2015 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحد من انتشار التعديات علي مجري النهر، حيث أسفرت جهود أجهزة الوزارة، بالتعاون مع الأجهزة ذات الصله وخاصه الأجهزة الأمنية عن إزالة 63688 حاله تعدي حتى الآن علي جوانب مجري نهر النيل تمثلت في مباني سكنيه وأعمال ردم وتلوث وخلافه.

وتابع: استمراراً لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، فقد قامت أجهزة الوزارة المختصة «قطاع حماية نهر النيل»، خلال الفترة الماضية بشـن موجه الإزالات السابعة عشر بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، والتي أسفرت عن إزالة 5115 حالة تعدي في حوالي ثلاثة أشهر فقط.