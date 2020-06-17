"حماية النيل" تنفذ 10 إزالات بزمام إسنا بالأقصر

نفذت إدارة حماية نهر النيل بالأقصر، خلال 24 ساعة، 10 قرارات إزالة ناحية قرية الفارسية ونجع أبو حميد بزمام هندسة نيل إسنا، وذلك في إطار اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل.

وأوضحت الإدارة أن القرارات تضمنت 3 لإزالة مبان من الطوب الأبيض والأسمنت، و3 لعمل تندة ومظلة من الحديد، و4 لقيام المخالفين بأعمال ردم، بهدف القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، والحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه في فترة أقصى الاحتياجات "الصيف"، أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.