وزيرة التجارة تستعرض خطط «جنرال موتورز» للتوسع في السوق المصري

التقت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لؤي الشرفا، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز العالمية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والوفد المرافق له، حيث استعرضا مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في السوق المصري، وخطط وتوجهات الشركة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور طارق عطا، رئيس مجلس إدارة شركة جنرال موتورز مصر، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، ولطفي منصور، رئيس قطاع المبيعات بشركة المنصور، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس كريم تيناوي، مدير عام العلاقات الحكومية والاتصالات بشركة جنرال موتورز مصر.

جامع: حريصون على جذب الشركات العالمية لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر

وقالت الوزيرة في بيان عنها، إنّ الحكومة المصرية حريصة على التواصل المستمر مع المستثمرين، لوضع الروئ المشتركة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، وإيجاد حلول جذرية وعاجلة للتحديات التي تواجههم، مؤكدةً سعي الوزارة وأجهزتها لتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، ووضع السياسات واللوائح المنظمة للقطاع الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للصناعة المصرية.

وأشارت جامع، إلى التوجه الحالي للدولة المصرية نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة في المركبات، بهدف الحفاظ على البيئة ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد، موضحة أنّه جار تنفيذ مبادرة شاملة لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتسيير السيارات الكهربائية في مصر، وجذب المزيد من الشركات العالمية لإنتاج وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصري.

وأوضحت وزيرة التجارة، أنّ برنامج مساندة صادرات السيارات والذي جرى إقراره مؤخرا بقيمة 500 مليون جنيه، يستهدف تشجيع شركات صناعة السيارات على وضع روئ طويلة المدى، وضخّ استثمارات جديدة لتوطين وتعميق صناعة السيارات ومكوناتها للتوسع في الانتاج والتصدير للاسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تفضيلية واقليمية.

الشرفا: إقرار الحكومة برنامج مساندة صادرات السيارات يعزز توجهات الشركة لزيادة الإنتاج والتصدير

من جانبه، أكد السيد لؤي الشرفا، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز العالمية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، حرص الشركة على الإنتاج والتوسع بالسوق المصري، ما يعكس البعد الاستراتيجي التجاري والصناعي للدولة المصرية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أنّ الشركة تسعى حاليا لتطوير مصنعها بالسوق المصري، بما يتوافق مع توجهات الحكومة المصرية والتوجهات العالمية المتعلقة بصناعة السيارات.

وأضاف أنّ مصنع الشركة في مصر ينتج سيارات متوافقة مع متطلبات المستهلك المصري، كما يضم كوادر مؤهلة من الشباب وعلى أعلى درجة من الكفاءة العلمية والمهنية، مشيرا إلى أنّ قطاع صناعة السيارات سيشهد خلال السنوات الـ5 المقبلة، تغيّرات جذرية نظرا للمتغيرات الصناعية والبيئية العالمية الحالية، والتوجهات الخاصة بالاعتماد على السيارات الكهربائية.

ولفت إلى أنّ الشركة تقدّر التوجه الإيجابي للدولة المصرية نحو تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر، للاستفادة من حجم السوق المصري الكبير، والذي يتجاوز الـ 100 مليون مستهلك، مشيرا إلى أنّ رؤية شركة جنرال موتورز العالمية تستهدف المساهمة في خفض معدلات التلوث والازدحام وحوادث السيارات بالعالم، ما يعكس توجه الشركة نحو التوسع في صناعة السيارات الكهربائية.

وأشاد الشرفا بالبرنامج الجديد لمساندة صادرات قطاع السيارات والذي أقرته الحكومة المصرية مؤخرا، لافتا إلى أنّ البرنامج يعزز توجهات الشركة نحو نفاذ منتجاتها من السيارات إلى عدد كبير من الأسواق الجديدة.