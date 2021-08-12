نيفين جامع: لا يمكن منع التوكتوك في مصر.. مورد دخل لـ3 ملايين أسرة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه لا يمكن منع تواجد التوكتوك بجمهورية مصر العربية، موضحة أن آخر الإحصائيات أظهرت أن هناك حوالي 3 ملايين مركبة في مصر، ما يعني أن هناك 3 ملايين أسرة يمثل لهم هذا التوكتوك مورد رزق.

وأضافت وزيرة الصناعة، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الأربعاء، أنه أمام كل هذه الأعداد من الأسر، لا تسطيع أن تخرج وتصدر قرارا لتمنع وجود التوكتوك، بحجة أنه وسيلة تنقل غير حضارية أو ليست آمنة.

وزيرة الصناعة: التوكتوك لا غني عنه في بعض القرى والمدن

وأوضحت الوزيرة، أن التوكتوك بالفعل يمثل وسيلة تنقل هامة جدا وحيوية بالنسبة لفئة ليست بالقليلة من المواطنين المصريين، مؤكدة أنه هناك عدد من القرى والمدن والأحياء لا يمكن الاستغناء عن هذه المركبة بها.

وأشارت نيفين جامع، إلى أن «الدولة المصرية مهتمة بشكل كبير بمواطني الريف والقرى، وتعمل بشكل جاد في صناعة حياة كريمة لمواطنيها بتلك المناطق، قائمة على استخدام وسيلة مواصلات آمنة، ولأن الدولة لا تجد نسبة الآمان الكافية التي يستحقها مواطنيها بالتوكتوك غير المرخص، لهذا عملنا على حصر أعداد غير المرخص منه».

وزيرة الصناعة: تكلفة تراخيص التوكتوك مرتفعة ونعمل على تخفيضها

وأردفت وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة حين وجدت أن تكلفة الترخيص مرتفعة؛ إذ تصل إلى 5 آلاف جنيه في السنة الواحدة، نسقت مع وزارة الداخلية لتخفيض قيمة بعض الرسوم الخاصة بالتراخيص، حتى نستطيع الوصول إلى مبلغ معقول، وألا تتخطى تكلفة إصدار التراخيص مبلغ الـ3 آلاف جنيه بحد أقصى.

ونوهت الوزيرة، إلى أن عملية فحص كل توكتوك للحصول على الترخيص مسؤولية وزارة الداخلية، وهي من ستحدد إذا كان يصلح للترخيص من عدمه.

وأوضحت نيفين جامع، أن الوزارة أيضا تعمل على برنامج بالتنسيق مع وزارة المالية يتيح لأي مواطن يمتلك توكتوك ولا يرغب في إصدار تراخيص له طالما تنطبق عليه بعض الشروط ستعلن عنها الوزارة لاحقا، باستبداله بسيارة فان، لافتة إلى أن هذا البرنامج يشبه برنامج إحلال السيارات الجديدة بدلا من المتقادمة؛ إذ سيحصل المواطن على تلك السياراة بالتقسيط، كما نضمه إلى مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتقسيط على مدار 7 سنوات وبسعر فائدة لا يتجاوز حد الـ3%.

نيفين جامع: ليس هناك محافظة بمصر لا يوجد بها التوكتوك

وأكدت الوزيرة، أنه لا توجد محافظة في مصر لا يوجد بها التوكتوك، كما أن محافظات القاهرة الكبري تستحوذ على النسبة الأعلى من وجوده، مقارنة بكل المحافظات، والوزارة تستهدف تقنين وضعه في مصر.