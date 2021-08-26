الأهلي يرفض عمرو جمال.. والزمالك وبيراميدز يتنافسان لضمه

تقلّصت فرص اللاعب عمرو جمال، مهاجم النادي الأهلي، المعار لفريق طلائع الجيش، في العودة إلى القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، بعد أن كان مرشحًا بقوة للعودة إلى المارد الأحمر في الموسم الجديد، بعد المستوى الذي ظهر عليه رفقة طلائع الجيش هذا الموسم، وتسجيله 10 أهداف في بطولة الدوري الممتاز، ما جعل اسمه يتردد بقوة للعودة ودعم هجوم الأهلي مرة أخرى، في ظل تراجع مستوى بعض المهاجمين في الفريق، وعلى رأسهم مروان محسن.

موسيماني يرفض تكرار تجربة بواليا

وكشف مصدر مطلع داخل النادي عن أنّ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، رفض عودة عمرو جمال إلى القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي، مرجعا السبب إلى عدم اقتناعه بمستوى اللاعب بشكل كامل.

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