ضبط طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية بالاشتراك مع الجهات المعنية، اليوم الخميس، طن و216 كيلو أسماك مدخنة «رنجة وسردين»، مستورد، غير صالحة للاستهلاك الأدمى.

تعليمات مشددة بشن حملة للتفتيش علي اللحوم بالمديرية

وقال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أنه أصدر تعليمات مشددة بشن حملة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية وذلك بالتنسيق مع مباحث تموين الغربية وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وأسفرت عن ضبط طن و216 كيلو أسماك هارنج مدخنة «رنجة وسردين»، مستورد، غير صالحة للاستهلاك الأدمى.

وتم سحب عينات من المضبوطات لتحليلها وفحصها والتحفظ عليها وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

تحصين 215 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

ومن جهة أخرى، قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالى ماتم تحصينه من الماشية حتى اليوم الخميس، 215 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 266554 حيوان، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة ، لافتا أن حملات الطب البيطرى تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

وأكد في تصريح صحفي، على مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التى استهدفت تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.