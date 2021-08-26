مدبولي: اجتماعات أسبوعية لمتابعة مشروعات «حياة كريمة»

اجتمع مجلس الوزراء اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، حيث استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجولات التفقدية التي قأجراها لمحافظتي الإسكندرية والأقصر هذا الأسبوع بصحبة عدد من الوزراء، والتي استهدفت مواصلة متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات، للوقوف على معدلات الأداء، ومدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات.

كما استهدفت الجولات بحسب بيان عن الحكومة، المتابعة أولا بأول لمشروعات تطوير المدن القائمة، حيث قال رئيس الوزراء في هذا الصدد، إلى أنّه سيتم عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وضمان مستوى عال من الأداء والتنفيذ، وفق ما وجّه به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

على جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة الإسراع بوتيرة إعطاء التطعيمات المضادة لفيروس كورونا لجميع المنتمين لقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، مؤكدا أنّه يتابع بنفسه مع الوزراء المعنيين سير العمل بهذا الشأن، وهناك توجيهات من الرئيس بالانتهاء من هذه المهمة قبل بدء العام الدراسي.