رئيس الوزراء بالأقصر.. مصر كلها شغل وتطوير (فيديو وصور)

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو مباشر من معبد الكرنك، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لتفقد الأعمال النهائية لمشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وأعمال الترميم بمعبد الكرنك والأقصر.

أعمال ترميم تتم لأول مرة منذ عشرات السنين

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء خلال الفيديو: «هنا معبد الكرنك.. هنا أعمال ترميم تتم لأول مرة منذ عشرات السنين.. رجالتنا وسيداتنا منورين الدنيا فوق الثقالات بيرممو المعبد، وبتتم دلوقتي أعمال ترميم لمدينة الأقصر كلها، تمهيدا لإحتفالية إعادة ترميم طريق الكباش، ورئيس الوزراء هنا ومعاه وزير السياحة والآثار.. مصر كلها فيها شغل.. مصر كلها فيها أعمال تطوير.. تحيا مصر».

شوفو بلدنا وجمالها من أعلى نقطة في الأقصر

ونشر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء فيديو مباشر آخر قال فيه «صباح الفل إحنا لسه هنا في الأقصر، في أعلى نقطة في الأقصر.. شوفو بلدنا وجمالها طريق الكباش تحت أهو وطريق الكباش العظيم.. مصر جميلة.. تحيا مصر».

رئيس مجلس الوزراء يتسلق الثقالات لمتابعة أعمال الترميم بمعبد الكرنك

ونشر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك مجموعة من الصور لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال تسلقه لأحد ثقالات الترميم لتفقد أعمال الترميم، معلقا: «هنبني بلدنا ونعليها.. تحيا مصر».