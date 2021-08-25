رئيس الوزراء يفاجئ العاملين بمطار القاهرة الدولي بزيارة تفقدية 

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، وذلك عصر اليوم الأربعاء، للاطمئنان على سير العمل داخل الصالات بالمطار، ومتابعة الإجراءات الأمنية والاحترازية والخدمات التي يتمّ تطبيقها وتقديمها للركاب داخل الصالات، وكذلك الإجراءات التي يتم تطبيقها في صالات الوصول مع القادمين من الخارج.

جولة لرئيس الوزراء في مطار القاهرة فور وصوله من الأقصر

وتفاجأ العاملون بمطار القاهرة الدولي، بتواجد مدبولي بينهم في مبنى الركاب 2 بالمطار، وذلك فور وصوله على الطائرة المصرية القادمة من الأقصر، حيث صعد من المهبط عقب وصوله إلى صالات السفر بمبنى الركاب رقم 2، وشاهد الإجراءات التي تتم مع الركاب، وكذلك بوابات السفر، ثم شاهد صالة الوصول والإجراءات التي تتمّ بها.

رئيس الوزراء تفقد استعدادات احتفالية طريق الكباش اليوم

كان رئيس مجلس الوزراء، زار اليوم محافظة الأقصر، لمتابعة استعدادات إحتفالية إفتتاح طريق المواكب الكبرى المعروف باسم «طريق الكباش»، بعد تطويره وترميمه بالتزامن مع احتفال محافظة الأقصر بعيدها القومي، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.