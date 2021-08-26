التحفظ على سلع غذائية فاسدة في حملة بالقليوبية

أمرت النيابة النيابة العامة بالقليوبية، بالتحفظ علي كميات من هياكل ومصنعات الدواجن، غير الصالحة للإستهلاك الآدمي بشبين القناطر، والتي تمكنت حملة من مديرية الطب البيطري بالقليوبية من ضبطها داخل أحد المجازر في شبين القناطر في إطار حملات مديرية الطب البيطري بالقليوبية للحفاظ علي صحة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وقامت إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بقيادة الدكتور محمد شوق مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم والدكتور عفيفي إبراهيم عفيفي رئيس قسم التفتيش بالإدارة بشن حملة تفتيش بناحية شبين القناطر علي مجزر دواجن بالإشتراك مع مباحث التموين ومركز شرطة شبين القناطر وتم ضبط 7500 كيلو هياكل دواجن غير صالحة و1600 كيلو دواجن غير صالحة و5700 كيلو دواجن وكبد وقوانص وسحب عينات للفحص وبلغ إجمالي المضبوطات نحو 14 طن و800 كيلو وتحرر التقرير اللازم وتسليمه للقوة المرافقة لاستكمال الإجراءات.

ضبط مصنع معسل ومطحن مخالفين في حملة تمونية بالقليوبية

كما أمرت النيابة بالتحفظ علي مضبوطات حملة مكبرة استهدفت مصانع التعبئة غير المرخصة، أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة المعسل ومطحن لإعادة بيع الدقيق وتجميع الأقماح.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة وإنتاج المعسل بدون ترخيص به 19,55 طن معسل خام معبأ داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام ومستلزمات إنتاج و3800 عبوة معسل مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام منتج نهائي، و4000 عبوة كارتونية فارغة مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة أدوات تعبئة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

ضبط 55 طن أقماح محلية فاسدة في مطحن قطاع خاص

كما تم ضبط أحد المطاحن التابعة للقطاع الخاص لإنتاج الدقيق البلدي المدعم بداخله 890 أطنان أقماح تم تجميعها لبيعها فى السوق السواء و320 طن دقيق بلدي مدعم معبأ داخل شكائر بها نقص فى أوزان الشكائر و55 طن أقماح محلية بها تغير فى خواصها الطبيعية مصابة حشرياً و 7,500 طن نخالة خشنة معبأة داخل شكائر بدون بيانات وتولت النيابة التحقيق.