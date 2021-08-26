قبل «زقاق المدق».. أعمال نجيب محفوظ على المسرح «عرض مستمر»

ينطلق اليوم أول عروض مسرحية «زقاق المدق» للمخرج عادل عبده، على مسرح محمد عبد الوهاب في الإسكندرية، والعرض مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للأديب العالمى الراحل نجيب محفوظ، لكنها تختلف عن النص الأصلى والنسخة السينمائية للرواية، حيث تقدم بشكل كوميدي معاصر.

وتم تقديم عدد كبير من أعمال الأديب الراحل نجيب محفوظ ما بين السينما والتلفزيون، ولكنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها عمل مقتبس عن إحدى روايات محفوظ على المسرح، وللعام الثاني على التوالي تعرض مسرحية «أفراح القبة» للمخرج يوسف المنصور، على المسرح العائم بالمنيل، وهي مأخوذة عن رواية بنفس الاسم لصاحب «نوبل».

«أفراح القبة» على المسرح العائم بالمنيل

وحصل العرض المسرحي «أفراح القبة» على 6 جوائز في الدورة الـ13 من المهرجان القومي للمسرح المصري، منها جائزة أفضل عرض، كما حصل يوسف المنصور على جائزة أفضل إخراج.

«النجاة» لنجيب محفوظ بين المسرح المصرى والتونسى

وفي عمل مسرحي ثالث تواجدت واحدة أعمال نجيب محفوظ التي تعتبر ضمن أعماله القليلة التي كتبها للمسرح، وهي نص «النجاة» الذي جاء ضمن مجموعته «تحت المظلة» التى ضمت مجموعة من مسرحيات الفصل الواحد، وأعاد تقديمها المخرج محمود سيد خلال شهر مارس الماضي، في تجربة مختلفة لمسرح التجوال، والتي تتيح للجمهور مشاهدة العرض من أي زاوية يختارها، كما يستطيع المُشاهد أيضاً اختيار أياً من الممثلين لمتابعته.

يشار إلى أنه سبق وقدم المخرج الراحل جلال توفيق نص «النجاة» في عمل مسرحي على خشبة مسرح «الطليعة» عام 2010، وكانت من بطولة ياسر جلال، مجدي فكري ومحمد عمر، بالإضافة إلى الفنانة رباب عمر.

ولم يقتصر تقديم هذا النص على مصر فقط، بل قدمه المخرج حسن المؤذن، على المسرح التونسي في عام 2014، بعنوان «الحالة عادية»، بطولة عدد من النجوم من بينهم ياسين عمار، روضة المنصوري وفتحي مسلماني.