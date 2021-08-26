«مودة»: دربنا 123 ألف طالب في 10 جامعات.. والقاهرة الأعلى في «الطلاق»

قال أحمد عباس المنسق التنفيذي لمشروع «مودة» بوزارة التضامن الاجتماعي، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق هذا المشروع في يونيو 2018 وجرى تكليف الوزارة بإعداد دليل تدريبي لتأهيل المقبلين على الزواج، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 25 سنة، حيث عملت المبادرة في 10 جامعات بالمحافظات التي بها أعلى معدلات الطلاق، وهي: «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وبورسعيد»، حيث إن الحضر أعلى من الريف في المعدلات، وجرى تدريب 123 ألف طالب وطالبة على مستوى الجامعات المصرية.

211 ألف حالة طلاق في 2018

وأضاف المنسق التنفيذي لمشروع «مودة» بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال حواره مع الإعلامية داليا أشرف مقدمة برنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «بمراجعة تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2017 وجدنا أنَّ لدينا 198 ألف حالة طلاق، كما زاد هذا العدد في عام 2018 وبلغ 211 ألف حالة طلاق، بما يقارب 550 حالة طلاق في الساعة، وحالة واحدة كل 6 دقائق».

15% من حالات الطلاق تتم في أول سنة زواج

وتابع المنسق التنفيذي لمشروع «مودة» بوزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ للطلاق تداعيات على الحياة المجتمعية، لذلك جرى إعداد محتوى تدريبي لتأهيل المقبلين على الزواج، موضحًا أنَّ 15% من حالات الطلاق تتم في أول سنة للزواج، مقابل 30% لأول 3 سنوات.

وأردف «عباس»: «في برنامجنا ركزنا على دوافع الزواج لا أسباب الطلاق، وقال الأغلبية العظمى من الشباب المشاركين إنَّهم سيتزوجون بعد إنهاء الخدمة العسكرية وامتلاكهم شقة، أما الشابات فقلنّ إنهنّ سيتزوجنّ بسبب حلول سن الزواج، عدد قليل جدًا من الشباب هم الذين خططوا للزواج».

وأوضح أنَّ الشباب درسوا الأبعاد الاجتماعية والنفسية والطبية والدينية، وجرى التركيز على مفهوم الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة وإدارة الأمور الاقتصادية والأزمات وكيفية التعامل مع تدخلات الأهل في الحياة الزوجية: «تناولنا الجزء الخاص بفترة الخطوبة ومدى أهميتها للطرفين».

وواصل: «نتناول بعض المشكلات الأسرية، والإقبال على المشروع يزيد، وبدأنا نتعاون مع الجهات المختلفة التي تتضمن الفئة المستهدفة، وكانت البداية مع الجامعات المصرية، وفي 2019 جرى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والتعليم العالي والبحث العلمي، واعتمد المجلس الأعلى للجامعات دليل مودة وجرى إقرار تعميمه على مستوى الطلاب».