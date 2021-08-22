انطلاق تدريبات «مودة» بجامعة دمنهور لإعداد الكوادر من هيئة التدريس

انطلقت من محافظة البحيرة ثالث فعاليات خطة التعميم الخاصة بتنفيذ تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، داخل الجامعات المصرية بحضور رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي نيڤين القباج، على رعايتها للمشروع، مؤكدًا على أهمية هذه الدورات بالنسبة للمقبلين على الزواج مما يساعد في بناء أسرة صالحة تكون نواة لمجتمع متحضر.

راندا فارس: نهدف لإعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس

ومن جانبها، قالت الدكتورة رندا فارس مديرة المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، إن هذه الورشة هي استمكال لبرامج إعداد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في إطار خطة تعميم المحتوى التدريبي لمشروع «مودة» على مستوى الجامعات المصرية.

و يستهدف التدريب إعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، استعدادًا لتنفيذ تدريبات مودة خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021- 2022.

واستعرض الدكتور محمد فوزي مدرب بمشروع مودة، خلال الورشة الجوانب والأبعاد الاجتماعية والنفسية والشرعية في العلاقات الأسرية والمقومات اللازمة لنجاح الحياة الأسرية، ومعايير اختيار شريك الحياة وكيفية التعامل مع المشكلات الزوجية.

ومن المنظور الصحي، حاضرت الدكتورة تهاني حسن محمد، مدرس بقسم تمريض أمراض النساء والتوليد بكلية التمريض بجامعة دمنهور، إذ تناولت الجوانب الصحية وأهمية الوعي الصحي في الحفاظ على العلاقات الأسرية.

يذكر أن جامعة دمنهور هي تاسع جامعة يجرى تضمينها في البرنامج، وأول جامعة في استكمال خطة تعميم المحتوى التدريبي في الجامعات المصرية.