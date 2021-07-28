«لم الشمل» و«مودة».. خدمتان من «الأزهر» و«التضامن» لحل خلافات الأزواج

حوادث وجرائم عدة انتشرت خلال الآونة الأخيرة بين الأزواج، انتهت بوفاة أحد الزوجين نتيجة خلافات عائلية وأسرية استحالت معها الحياة الزوجية، وذلك بسبب عدم التوافق في الطباع أو سوء الفهم بين الطرفين.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» تفاصيل خدمتي «لم الشمل» و«مودة» من الأزهر الشريف ووزارة التضامن والتي تهدف إلى حل الخلافات بين الأزواج سواء قبل أو بعد الزواج.

خدمة «لم الشمل» من الأزهر

ويقدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وحدة «لم الشمل»، انطلاقًا من واقع مسؤوليته تجاه المجتمع والعمل على حل المشكلات الاجتماعية، لمواجهة انتشار ظاهرة الطلاق والتفكك الأسري، لحماية الأسرة المصرية، وزيادة تماسكها.

أهداف وحدة لم الشمل

ـ تهدف الوحدة لحماية الأسرة المصرية من خطر التفكك.

ـ إزالة الخلافات بين المتنازعين.

ـ الحد من ظاهرة الطلاق التي باتت تهدد أمن الأسرة والمجتمع المصري.

ـ نشر توعية مجتمعية وأسرية صحيحة.

ـ تأهيل المقبلين على الزواج.

ـ المساهمة في إيصال الحقوق لأهلها، وحماية الطفل من الأضرار البدنية والنفسية المترتبة على انفصال والديه.

طريقة تقديم الطلب بوحدة لم الشمل التابعة للأزهر الشريف

أتاح الأزهر الشريف، تطبيق «لم الشمل»، من خلال الموقع الرسمي الخاص به، لحل المشكلات الاجتماعية، والإصلاح بين العائلات والأزواج.

يتم تقديم الطلب من خلال الدخول على البوابة الرسمية التابعة للأزهر الشريف، اختيار الصفحة الرئيسية، ثم الدخول إلى قسم الفتوى الإلكترونية، واختيار خدمة لم الشمل، وملء الاستمارة التي تظهر أمامك.

ـ إدخال اسم مرسل الطلب.

ـ إدخال رقم الهاتف الخاص بصاحب الطلب.

ـ إدخال رقم هاتف بديل.

ـ توضيح علاقة المرسل بصاحب المشكلة.

ـ إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب.

ـ إدخال البريد الإلكتروني.

ـ اختيار المحافظة وتوضيح العنوان ومكان المقابلة.

ـ تحديد نوع المنازعة «تشاجر وقطيعة رحم، منازعات أسرية، المواريث وتقسيم التركات».

ـ إدخال رقم الهاتف الخاص بطرف النزاع الآخر.

ـ كتابة ملخص للمشكلة.

ـ الضغط على حفظ.

وسائل التواصل مع وحدة لم الشمل، تستقبل الوحدة اتصالات الجمهور على الخط الساخن «19906» في أيام العمل الرسمية.

ـ عبر الرسائل النصية «sms» عن طريق الرقم «1020».

ـ تستقبل الوحدة الجمهور بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو من خلال الموقع الخاص بها.

مشروع «مودة» من وزارة التضامن

- تهدف إلى تأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج، من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة.

- التأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة، لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية.

- التوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية.

- تثقيف الشباب المقبل على الزواج، من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العملية والأسرية.

ومن خلال الدورات التدريبية، تتعرف على كافة الجوانب الاجتماعية الواجب مراعاتها لبناء علاقة زوجية وأسرية ناجحة، ابتداءً من معايير اختيار شريك الحياة، مرورًا بأسس التواصل والتفاهم بين الزوجين والتعرف على الاحتياجات العاطفية لكل منهما، كما تصحح بعض المفاهيم والأفكار الاجتماعية المغلوطة المتعلقة بالزواج والإنجاب.

وتقوم الدورات التدريبية بالتوعية بأهمية الفحوصات الطبية الواجب تطبيقها قبل وخلال الزواج، كما توعّي بأهم الحلول الصحية لتنظيم الأسرة، ويهتم «مودّة» أيضًا خلال دورته التدريبية بإلقاء الضوء على الرأي الشرعي في كثير من القضايا المتعلقة بالزواج، ومن بينها الأركان والشروط والحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.

المستهدفون من مشروع «مودّة»

يستهدف المشروع الفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية ومكلفين الخدمة العامة.

وقام المشروع بإطلاق منصة رقمية للتعلم عن بعد لضمان وصول المحتوى التوعوي لأكبر شريحة ممكنة من الشباب والمتزوجين بجودة عالية وموحدة، وبعد إتمام الدورة تحصل على شهادة إلكترونية يمكنك طباعتها والحصول عليها مجانًا.

ويمكنك التسجيل عبر منصة مودة من خلال إدخال الاسم بالكامل والبريد الإلكتروني ورقم تليفون صحيح، حتى تستطيع استقبال كود التفعيل الذي يضمن لك تمام التسجيل، ثم الضغط على «ابدأ المشاركة»، أو من خلال التسجيل باستخدام حسابك على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».