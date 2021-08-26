في عيد ميلاده.. 10 معلومات عن «ياسر» شقيق الفنان مصطفى قمر

يحتفل اليوم الفنان مصطفي قمر بعيد ميلاد شقيقه ياسر، الذي ظهر على الساحة الفنية لفترة قصيرة، احتفي بعدها لسنوات طويلة، وهجر الغناء، وفي سطور تعرض «الوطن»، أبرز 10 معلومات عن «ياسر قمر»:

- أعمال ياسر قمر:

قدم ألبومه الغنائي الوحيد الذي يحمل اسم «البنت حبت ولد»، أو «عالربابه» في عام 1995.

احتوي الألبوم علي 8 أغنيات، وكان من إنتاج شركة «ساوند أوف أمريكا».

شهد الألبوم مشاركة الفنانة المعتزلة أميرة، بالغناء في أغنية حملت اسم «اشتقت ليك»، وهي أيضا صاحبة أغنية «يا شمس غيبي».

قرر ياسر قمر بعد طرح الألبوم بفترة عدم تكرار التجربة، والهجرة للخارج والابتعاد عن الغناء نهائيا.

طرح أغنية «صعب الفراق»، علي قناة اليوتيوب، والتي كانت من كلمات أحمد سامي، وألحان جوليو، وتوزيع حازم عزت، وإخراج أحمد حمدي.

قدم فى تتر الأغنية شكر خاص لشقيقه مصطفي قمر.

- عودة ياسر قمر إلي الساحة الغنائية:

شارك شقيقه مصطفي قمر في أغنية «مسافر»، التي طرحت ضمن ألبوم «لمن يهمه الأمر 2»، وهي من كلمات سامي العجمي، وألحان أشرف السرخوجلي، وتوزيع مصطفي قمر.

حققت هذه الأغنية 600 ألف مشاهدة تقريبا إلي الآن، وتنتمي إلي الأغاني الحزينة.

عاد لتقديم عدد من الأعمال الفنية عبر صفحته علي اليوتيوب، خلال الـ6 سنوات الأخيرة.

- علاقة ياسر قمر بشقيقه مصطفى:

ترددت شائعات حول سبب ابتعاد ياسر عن الغناء، تفيد بأن وراء ذلك هو شقيقه مصطفي قمر، الذي بدأ مسيرته الفنية قبله، واستطاع تحقيق النجاح، وبخاصة مع تشابه أصواتهما، فيما أكد «مصطفي وياسر» قمر، طوال تلك السنوات عدم صحة تلك الشائعات، وذلك في جميع اللقاءات التلفزيونية السابقة.

حرص مصطفي قمر علي الظهور مع شقيقه ياسر ومشاركته الغناء في أكثر من حفل، مع الإشادة بفنه أمام الجميع، خلال السنوات الأخيرة.